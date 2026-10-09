TERREMOTO de magnitud 7.6 SACUDE Panamá y activa ALERTA por posible TSUNAMI: Marina de Guerra del Perú se pronuncia

El terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá y generó alertas por posible tsunami en varios países. Conoce qué informó la Marina de Guerra del Perú y qué se sabe sobre el riesgo para el litoral peruano.

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá y provocó que habitantes de la capital abandonaran sus viviendas ante el fuerte movimiento telúrico. Hasta el momento, las autoridades no habían informado sobre víctimas ni daños materiales a causa del sismo. El evento también generó alertas por una posible amenaza de tsunami en varios países de Centroamérica y Sudamérica, de acuerdo con información de organismos especializados de Estados Unidos. Ante este escenario, la Marina de Guerra del Perú se pronunció sobre el movimiento sísmico y dio a conocer las acciones de vigilancia que mantiene frente a una eventual amenaza en el litoral peruano.

Terremoto de magnitud 7.6 sacude Panamá y genera alerta por posible tsunami

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.6 remeció territorio panameño y causó alarma entre los habitantes de la capital, quienes optaron por salir de sus casas como medida de precaución. Hasta el momento de la información difundida, las autoridades no habían reportado personas afectadas ni daños materiales.

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó que el terremoto había alcanzado una magnitud de 8.0. Sin embargo, tras una revisión de los datos, el organismo redujo la cifra a 7.6.

La actividad sísmica motivó alertas por una posible amenaza de tsunami para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá y Guatemala, según información del Centro de Tsunamis de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte del organismo, el epicentro se localizó en el extremo sur de Panamá, aproximadamente a nueve millas al suroeste de Pitaloza Arriba, una localidad de difícil acceso situada en este país centroamericano.

Marina de Guerra del Perú se pronuncia sobre posible tsunami

A través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, la Marina de Guerra del Perú comunicó que se registró un sismo internacional de magnitud 7.6 este viernes 9 de octubre de 2026, a las 13:05:03 horas. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a 59 kilómetros al oeste-suroeste de Las Tablas, en Panamá.

Frente a este evento, la institución indicó que mantiene una vigilancia reforzada para monitorear posibles cambios que pudieran estar relacionados con una amenaza de tsunami.

La información difundida por la Marina permite conocer el seguimiento que realiza la entidad ante el terremoto registrado en Panamá. No obstante, cualquier conclusión sobre un posible impacto en la costa peruana debe basarse en los comunicados oficiales de las autoridades competentes.