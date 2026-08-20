TERREMOTO de 7.2 en Ayacucho: ¿hay riesgo de TSUNAMI? Esto es lo que se sabe

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho este jueves y generó preocupación por un posible tsunami . La Dirección de Hidrografía y Navegación informó qué ocurre en el litoral peruano.

La Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú precisó que el sismo de magnitud 7.2, registrado aproximadamente a la 1:00 p. m., tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Ayacucho, y se originó a una profundidad de 108 kilómetros. De acuerdo con la información proporcionada por el IGP, el movimiento telúrico no genera tsunami en el litoral peruano.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 7.2 en Ayacucho?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó este jueves, a la 1:00 p. m., un sismo de magnitud 7.2 cuyo epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El movimiento tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora.

El fuerte temblor fue percibido en distintas zonas del sur del país, entre ellas Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac. En Lima también se sintió, principalmente en los niveles superiores de los edificios, debido al movimiento ondulante que presentó y que se prolongó aproximadamente durante un minuto.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales. Sin embargo, sí se han registrado algunos derrumbes menores en viviendas de la sierra sur, mientras las autoridades continúan con las evaluaciones para determinar si existen otros daños.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la considerable profundidad del sismo permitió que las ondas fueran percibidas a una distancia amplia. Asimismo, advirtió que, debido a la magnitud del movimiento, “es posible que tengamos desprendimiento de carreteras”, aunque precisó que la profundidad del evento disminuye la posibilidad de que se produzcan daños de gravedad.

Tavera también señaló que el movimiento telúrico presentó características ondulantes, lo que explicaría parte de la forma en que fue percibido en diferentes regiones.

¿Cómo se sintió el sismo de 7.2 en la zona cercana al epicentro?

En Coracora, provincia de Parinacochas, una de las localidades más próximas al epicentro del sismo de magnitud 7.2, el movimiento fue percibido con considerable intensidad. El alcalde provincial, Yony Reyes Anampa, informó a RPP Noticias que el temblor se produjo aproximadamente a la 1:00 p. m. y fue sentido tanto en la ciudad como en sectores cercanos.

Tras el movimiento, las autoridades y equipos de emergencia de la jurisdicción se desplazaron hacia los puntos donde podrían haberse presentado afectaciones. El objetivo fue realizar una primera evaluación y atender cualquier situación que requiriera asistencia.

Hasta el momento, el municipio no había identificado daños visibles de consideración en Coracora. Sin embargo, el alcalde expresó preocupación por las condiciones de algunas viviendas de la zona, debido a que varias fueron levantadas con materiales como adobe y calamina, que podrían presentar mayor vulnerabilidad ante un movimiento de esta magnitud.

Ante esta posibilidad, Reyes Anampa solicitó que las autoridades regionales y nacionales mantengan activados los mecanismos de apoyo necesarios para responder ante cualquier emergencia. Asimismo, indicó que una comisión multisectorial continuaba realizando inspecciones y que se esperaba contar con información más completa conforme avanzaran las evaluaciones.