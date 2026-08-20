Sismo en Perú HOY, 20 de agosto de 2026: Detalles sobre el último temblor, según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Recientemente, diversas áreas del Perú han registrado actividad sísmica, con énfasis en las regiones del norte y del sur. Ante tales eventos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) insta a la ciudadanía a permanecer en alerta, tener un plan de emergencia preparado y seguir las medidas de prevención sugeridas. ¿Cuál fue el último sismo documentado en nuestro territorio?
Sismo en Perú, 20 de agosto de 2026
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0568
Fecha y Hora Local: 20/08/2026 1.00 p. m.
Magnitud: 7,2
Profundidad: 108 km
Latitud: -14,70
Longitud: -73,78
Intensidad: III-IV Coracora
Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho