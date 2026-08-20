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Ocio - Último temblor en Perú hoy, 19 de agosto de 2026: detalles del sismo según el IGP

Sismo en Perú HOY, 20 de agosto de 2026: Detalles sobre el último temblor, según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierte sobre la posible llegada de más sismos en regiones del norte y sur de Perú. ¿Cuándo fue el último?

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    Sismo en Perú HOY, 20 de agosto de 2026: Detalles sobre el último temblor, según el IGP
    Sismos en Perú | Composición LR / Andina
    Sismo en Perú HOY, 20 de agosto de 2026: Detalles sobre el último temblor, según el IGP

    Recientemente, diversas áreas del Perú han registrado actividad sísmica, con énfasis en las regiones del norte y del sur. Ante tales eventos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) insta a la ciudadanía a permanecer en alerta, tener un plan de emergencia preparado y seguir las medidas de prevención sugeridas. ¿Cuál fue el último sismo documentado en nuestro territorio?

    Sismo en Perú, 20 de agosto de 2026

    REPORTE SÍSMICO
    IGP/CENSIS/RS 2026-0568
    Fecha y Hora Local: 20/08/2026 1.00 p. m.
    Magnitud: 7,2
    Profundidad: 108 km
    Latitud: -14,70
    Longitud: -73,78
    Intensidad: III-IV Coracora
    Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho

    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo en Perú HOY, 20 de agosto de 2026: Detalles sobre el último temblor, según el IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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