Recientemente, diversas áreas del Perú han registrado actividad sísmica, con énfasis en las regiones del norte y del sur. Ante tales eventos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) insta a la ciudadanía a permanecer en alerta, tener un plan de emergencia preparado y seguir las medidas de prevención sugeridas. ¿Cuál fue el último sismo documentado en nuestro territorio?