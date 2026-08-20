¡IMPACTANTES! Primeras imágenes del TERREMOTO de 7.2 en Ayacucho muestran CÓMO se vivió entre el terror y los derrumbes

El 20 de agosto, un sismo de magnitud 7.2 se sintió en Ayacucho. Residentes compartieron las imágenes iniciales del terremoto .

Así se vivió el terremoto de 7.2 en Ayacucho | Composición: Wapa / Exitosa - Captura de pantalla

Así se vivió el terremoto de 7.2 en Ayacucho | Composición: Wapa / Exitosa - Captura de pantalla

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un potente sismo de 7,2 grados en Ayacucho, cuyo epicentro fue Parinacochas, afectando a varias regiones del país. Los habitantes compartieron su experiencia del impactante evento sísmico y los daños causados.

Así se vivió el terremoto de 7.2 en Ayacucho

El Instituto Geofísico del Perú registró un terremoto de magnitud 7,2 el 20 de agosto por la tarde en Ayacucho, con epicentro en Parinacochas, a 108 kilómetros de profundidad.

A continuación, se difundieron los primeros informes de los residentes que experimentaron el movimiento con más intensidad. En imágenes compartidas en redes y medios, se observa cómo familias aterrorizadas se abrazan en las calles mientras evacuan. Aún se aguarda información oficial sobre posibles derrumbes de viviendas que no son visibles en las primeras imágenes.

Las áreas montañosas fueron particularmente afectadas, con deslizamientos importantes de tierra y rocas, generando grandes nubes de polvo que complicaron la visibilidad.

Conforme al INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), el sismo se sintió de manera moderada y fuerte en diversas áreas: fue más intenso en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho en Parinacochas (Ayacucho), así como en Nazca (Ica).

El movimiento fue moderado en Ica y Pisco y leve en Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en Apurímac, así como en Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en Moquegua.

¿Qué daños dejó el terremoto de 7.2 en Ayacucho?

Según explicó Hernando Tavera, jefe del IGP, hasta el momento Coracora no registra daños estructurales ni víctimas mortales tras el potente sismo de magnitud 7.2. Sin embargo, en las zonas cercanas al epicentro sí se reportaron deslizamientos de tierra y desprendimientos desde los cerros.

El epicentro fue localizado aproximadamente 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho, y a una distancia estimada de entre 50 y 70 kilómetros de Puquio. Esta área se encuentra dentro de una zona de elevada actividad sísmica asociada a la subducción de la placa de Nazca, una de las principales fuentes de movimientos telúricos en el Perú.