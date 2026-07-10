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¡Única Oportunidad! Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol: Detalles y Duración de la Promoción

Renueva tu armario ahorrando al máximo. Tiendas Adams presenta una oferta excepcional que permite adquirir la segunda prenda a solo un sol.

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    ¡Única Oportunidad! Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol: Detalles y Duración de la Promoción
    Tiendas Adams REMATA prendas a un SOL: fechas y hasta cuándo dura la oferta. | Difusión - Composición El Popular
    ¡Única Oportunidad! Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol: Detalles y Duración de la Promoción

    Excelentes noticias. Como celebración por la apertura de su primera sucursal en el centro comercial Plaza Norte, situado en el distrito de Independencia, Tiendas Adams ha lanzado una oferta especial: adquirir la segunda prenda por solo S/1. Esta promoción será válida en toda la tienda y será exclusiva para el sábado 11 de julio.

    ¿Dónde se encuentra la tienda Adams y hasta cuándo dura la oferta de prendas a un sol?

    La tienda Adams se ubica en Plaza Norte, cerca de la entrada de Falabella. Además, se informó que la promoción comenzará a las 10.00 a. m. y será exclusiva para las primeras 20 personas.

    Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol Durante el Sábado 11 de Julio en Plaza Norte.
    Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol Durante el Sábado 11 de Julio en Plaza Norte.

    Es importante señalar que la promoción implica pagar una prenda al precio regular en la tienda, lo que permite adquirir la segunda por un sol. Dado el interés generado y el stock limitado, se sugiere a los clientes llegar temprano para aprovechar la oferta.

    El origen de la reconocida tienda de ropa Adams en el Perú

    Tiendas Adams es una marca de ropa muy reconocida en el Perú, fundada a mediados del siglo XX en el Centro de Lima. Desde sus inicios, se ha dedicado a la fabricación, confección y venta de ternos, sacos y ropa formal de alta calidad para hombres.

    Con los años, la empresa ha logrado expandir su presencia en los centros comerciales más destacados de Lima. Actualmente, es conocida por fusionar la sastrería clásica con tendencias modernas, lo que la consolida en el mercado nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Única Oportunidad! Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol: Detalles y Duración de la Promoción
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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