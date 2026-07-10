¡Única Oportunidad! Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol: Detalles y Duración de la PromociónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Excelentes noticias. Como celebración por la apertura de su primera sucursal en el centro comercial Plaza Norte, situado en el distrito de Independencia, Tiendas Adams ha lanzado una oferta especial: adquirir la segunda prenda por solo S/1. Esta promoción será válida en toda la tienda y será exclusiva para el sábado 11 de julio.
¿Dónde se encuentra la tienda Adams y hasta cuándo dura la oferta de prendas a un sol?
La tienda Adams se ubica en Plaza Norte, cerca de la entrada de Falabella. Además, se informó que la promoción comenzará a las 10.00 a. m. y será exclusiva para las primeras 20 personas.
Es importante señalar que la promoción implica pagar una prenda al precio regular en la tienda, lo que permite adquirir la segunda por un sol. Dado el interés generado y el stock limitado, se sugiere a los clientes llegar temprano para aprovechar la oferta.
El origen de la reconocida tienda de ropa Adams en el Perú
Tiendas Adams es una marca de ropa muy reconocida en el Perú, fundada a mediados del siglo XX en el Centro de Lima. Desde sus inicios, se ha dedicado a la fabricación, confección y venta de ternos, sacos y ropa formal de alta calidad para hombres.
Con los años, la empresa ha logrado expandir su presencia en los centros comerciales más destacados de Lima. Actualmente, es conocida por fusionar la sastrería clásica con tendencias modernas, lo que la consolida en el mercado nacional.