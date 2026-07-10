Renueva tu armario ahorrando al máximo. Tiendas Adams presenta una oferta excepcional que permite adquirir la segunda prenda a solo un sol.

Tiendas Adams REMATA prendas a un SOL: fechas y hasta cuándo dura la oferta. | Difusión - Composición El Popular

Tiendas Adams REMATA prendas a un SOL: fechas y hasta cuándo dura la oferta. | Difusión - Composición El Popular

Excelentes noticias. Como celebración por la apertura de su primera sucursal en el centro comercial Plaza Norte, situado en el distrito de Independencia, Tiendas Adams ha lanzado una oferta especial: adquirir la segunda prenda por solo S/1. Esta promoción será válida en toda la tienda y será exclusiva para el sábado 11 de julio.

¿Dónde se encuentra la tienda Adams y hasta cuándo dura la oferta de prendas a un sol?

La tienda Adams se ubica en Plaza Norte, cerca de la entrada de Falabella. Además, se informó que la promoción comenzará a las 10.00 a. m. y será exclusiva para las primeras 20 personas.

Tiendas Adams Ofrece Prendas a un Sol Durante el Sábado 11 de Julio en Plaza Norte.

Es importante señalar que la promoción implica pagar una prenda al precio regular en la tienda, lo que permite adquirir la segunda por un sol. Dado el interés generado y el stock limitado, se sugiere a los clientes llegar temprano para aprovechar la oferta.

El origen de la reconocida tienda de ropa Adams en el Perú

Tiendas Adams es una marca de ropa muy reconocida en el Perú, fundada a mediados del siglo XX en el Centro de Lima. Desde sus inicios, se ha dedicado a la fabricación, confección y venta de ternos, sacos y ropa formal de alta calidad para hombres.