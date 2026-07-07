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URGENTE | Osiptel anuncia BLOQUEO RELÁMPAGO de 360.000 celulares: Conoce si el tuyo podría estar en la LISTA

Osiptel informó que el primer lote bloqueó 120.000 equipos y se prevén nuevos operativos para el 14 y el 21 de julio

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    URGENTE | Osiptel anuncia BLOQUEO RELÁMPAGO de 360.000 celulares: Conoce si el tuyo podría estar en la LISTA
    Osiptel anuncia BLOQUEO RELÁMPAGO de 360.000 celulares
    URGENTE | Osiptel anuncia BLOQUEO RELÁMPAGO de 360.000 celulares: Conoce si el tuyo podría estar en la LISTA

    El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) inició este martes 7 de julio una nueva etapa del bloqueo masivo de celulares en todo el país. La medida alcanzará a 360.000 equipos durante el mes y se aplicará de forma escalonada a dispositivos que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están asociados a usuarios reincidentes en el uso de IMEI alterado.

    De acuerdo con el organismo, este martes se bloqueó el primer lote de 120.000 celulares, mientras que las siguientes jornadas de inhabilitación se realizarán el 14 y el 21 de julio, con la misma cantidad de equipos en cada fecha.

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    Buscan frenar el mercado negro de celulares robados

    OSIPTEL explicó que esta medida tiene como finalidad reducir el comercio ilegal de celulares robados y fortalecer la trazabilidad de los dispositivos que operan en las redes móviles del país.

    Los equipos afectados corresponden a aquellos que no están registrados en la lista blanca del Renteseg y que han sido utilizados por personas que anteriormente hicieron uso de celulares con IMEI alterado, una conducta considerada reincidente por los sistemas de control.

    Con este nuevo operativo, el número de equipos bloqueados entre enero y julio de 2026 supera los dos millones, mientras que, desde que comenzó la estrategia en abril de 2025, ya se han inhabilitado más de 4,6 millones de celulares en el territorio nacional.

    Según el regulador, estas acciones buscan restar valor comercial a los equipos robados y dificultar su reventa en el mercado informal.

    Así funciona el proceso de bloqueo

    El procedimiento se realiza mediante el sistema Renteseg. OSIPTEL envía a las empresas operadoras la relación de equipos que deben ser bloqueados y estas cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto (SMS).

    En ese aviso se informa que el bloqueo será ejecutado dentro del mismo periodo y se indica que, para evitar la suspensión del servicio, el propietario debe regularizar el registro del equipo.

    Si el celular fue adquirido en Perú, el usuario debe solicitar al establecimiento donde lo compró que gestione su inscripción en la lista blanca del Renteseg. En caso de haber sido comprado en el extranjero para uso personal, el trámite debe realizarse directamente con la empresa operadora.

    OSIPTEL precisó que la medida está dirigida únicamente a dispositivos vinculados con irregularidades e instó a los usuarios a verificar el estado de cualquier equipo antes de adquirirlo, especialmente si la compra se realiza por canales no autorizados.

    El organismo reiteró que esta estrategia forma parte de la política nacional para combatir el robo de celulares y brindar mayor seguridad a los usuarios y al mercado de las telecomunicaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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