¡Un genio! Niño venezolano gana medalla de ORO en olimpiadas de matemáticas representando al Perú en Singapur

Fabio, nacido en Venezuela y radicado en Perú, resaltó su esfuerzo y disciplina durante la competencia, superando diferentes etapas para enfrentar a jóvenes talentos de todo el mundo.

Niño venezolano representa al Perú en olimpiadas de matemáticas y gana medalla de oro | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Niño venezolano representa al Perú en olimpiadas de matemáticas y gana medalla de oro | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La destacada actuación de un niño de apenas nueve años ha generado orgullo entre miles de peruanos y venezolanos. Su brillante desempeño en una de las competencias académicas más exigentes del mundo le permitió alcanzar la máxima distinción en Singapur, donde representó al Perú frente a estudiantes de diversos países. Su historia, marcada por el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el aprendizaje, ha conmovido a las redes sociales.

Niño venezolano conquistó el oro en importante olimpiada internacional y representó al Perú

Fabio Isaac Bravo Acosta logró una medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, desarrollada en Singapur. El menor, nacido en Venezuela y radicado en Perú desde temprana edad, integró la delegación peruana que participó en el prestigioso certamen internacional.

El estudiante alcanzó este importante reconocimiento tras superar distintas etapas clasificatorias que lo llevaron a medirse con jóvenes talentos de varios continentes. Su destacada preparación académica fue clave para obtener uno de los máximos galardones de la competencia.

Luego de culminar el torneo, Fabio compartió con sus seguidores algunos detalles sobre la experiencia que vivió durante el extenso viaje hacia Asia.

"Era muy lejos, más de 30 horas de viaje con 3 escalas, Bogotá, Francia, España y finalmente Singapur, nos pasaron inconvenientes y creí por un momento que no lo lograría", se lee en su escrito.

Asimismo, recordó el difícil contexto emocional que atravesó durante los días de competencia debido a las noticias que llegaban desde Venezuela.

"Durante la competencia, vi en las noticias los terremotos en Venezuela, el ánimo estaba bajo, pero también vi muchas personas ayudando y recordándome que Dios nos escucha, así que rezando por tantos que lo necesitan fui al examen final. No fue fácil, Japón y Rusia compartieron podio y son excelentes, al igual que cada país que participó", sostuvo.

Niño agradeció a quienes impulsaron su formación académica

Tras conseguir la medalla de oro, el pequeño matemático aprovechó para reconocer públicamente a quienes lo acompañaron durante su proceso de aprendizaje y preparación para el certamen internacional. "Gracias a mi profe Fidelito y mi amigo Albertmath.academy por su acompañamiento, amistad y ayuda en matemáticas", manifestó.

También dedicó unas palabras a las personas que siguieron de cerca su participación y le enviaron mensajes de apoyo durante la competencia.

"Gracias a todos mis seguidores por sus mensajes, fue una experiencia increíble, que poco a poco compartiré con ustedes, cada esfuerzo vale la pena", expresó.

La victoria obtenida en Singapur se suma a una trayectoria académica que ya venía acumulando importantes reconocimientos internacionales. Antes de esta competencia, Fabio había conseguido una medalla de plata en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas de Nueva York, resultado que le permitió acceder a la ronda mundial.

La impresionante historia detrás del joven prodigio que emociona a Perú

Más allá de su reciente triunfo, Fabio Isaac Bravo destaca por poseer habilidades excepcionales para el aprendizaje. Según la información difundida sobre el menor, cuenta con un coeficiente intelectual de 146, una cifra que lo ubica dentro de la categoría de niños con altas capacidades intelectuales.

Desde muy pequeño mostró un marcado interés por las matemáticas, aunque también desarrolló conocimientos avanzados en áreas como geografía, química y el aprendizaje autodidacta del idioma inglés.

Su talento no solo se limita al ámbito académico. Fabio también sobresale en la natación, disciplina en la que ha obtenido 27 medallas de oro, demostrando una notable capacidad para equilibrar el deporte con sus exigentes estudios.