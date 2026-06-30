¡A tomar precauciones! De acuerdo con el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, se difundió el horario oficial del corte de luz programado para los días 1 y 2 de julio. Debido a ello, más de 10 distritos de Lima Metropolitana y Callao no contarán con el servicio de energía eléctrica por hasta 10 horas. ¿Tu vivienda se encuentra entre las zonas afectadas? En este artículo te contamos todos los detalles.