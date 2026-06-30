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Corte programado de luz este 1 y 2 de julio en más de 10 distritos de Lima y Callao: revisa horarios y zonas afectadas

Pluz Energía Perú ha anunciado un corte de luz programado en Lima Metropolitana y Callao para este 1 y 2 de julio, que afectará a más de 10 distritos por hasta 10 horas.

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    Corte programado de luz este 1 y 2 de julio en más de 10 distritos de Lima y Callao: revisa horarios y zonas afectadas
    Más de 10 distritos de Lima y Callao NO tendrán luz del 1 al 2 de julio: horarios y zonas confirmadas | Composición Wapa.pe
    Corte programado de luz este 1 y 2 de julio en más de 10 distritos de Lima y Callao: revisa horarios y zonas afectadas

    ¡A tomar precauciones! De acuerdo con el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, se difundió el horario oficial del corte de luz programado para los días 1 y 2 de julio. Debido a ello, más de 10 distritos de Lima Metropolitana y Callao no contarán con el servicio de energía eléctrica por hasta 10 horas. ¿Tu vivienda se encuentra entre las zonas afectadas? En este artículo te contamos todos los detalles.

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    ¿Qué distritos de Lima no tendrán electricidad este miércoles 1 y jueves 2 de julio?

    Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, te contamos los detalles:

    Corte de luz - miércoles 1 de julio

    Callao

    • Zonas afectadas: av. Almirante Grau cdras. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20; av. Guardia Chalaca cdra. 15; av. Pacífico cdra. 1; av. Sáenz Peña cdras. 1, 10, 11 y 14; calle Colón cdras. 10 y 11; calle Fanning cdra. 1; calle Jorge Chávez cdra. 1; jr. Arica cdras. 2 y 3; jr. California cdras. 3 y 4; jr. Colina cdras. 1, 2 y 3; jr. Comandantes Espinar cdras. 1 y 2; jr. Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3 y 4; jr. Francisco Pizarro cdras. 1, 2, 13 y 14; jr. Héroes cdras. 1 y 2; jr. Nicolás de Piérola cdras. 1, 2 y 3; jr. Víctor Fajardo cdras. 1 y 2; jr. Vigil cdras. 3 y 4; pasaje Fernando de Aragón cdras. 3 y 4.
    • Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. Bayóvar, jr. Paralelo mz. A y B; av. Wiesse mz. A y B; pasaje 1 mz. A y B; calle s/n mz. A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T y T1.
    • Horario: 9.30 a. m. – 6.30 p. m.

    Puente Piedra

    • Zonas afectadas: asoc. de prop. Los Jazmines de Los Montes mz. A, B, C, D y E; asoc. de viv. Santa Isabel de San Lorenzo mz. A, B, C, D y E; asoc. de viv. Santa Lucía mz. E, F y G.
    • Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. Mcal. Andrés A. Cáceres II sector mz. B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 y B20.
    • Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.

    Rímac

    • Zonas afectadas: P.J. Los Ángeles, av. Las Mercedes cdras. 1, 2 y 3; av. María Parado de Bellido cdra. 1; calle Condorcanqui cdras. 4, 5 y 6; calle Faustino Sánchez Carrión cdras. 1 y 5; calle Francisco de Zela cdras. 2, 4 y 5; calle José Olaya cdras. 4, 5 y 6; calle Los Andes cdras. 1 y 2; calle Los Héroes cdras. 5 y 6; calle Los Incas cdra. 2; malecón José Gálvez cdra. 5; calle Mariano Melgar cdra. 5; calle Mateo Pumacahua cdras. 4 y 5; calle Manuel Pardo cdra. 7.
    • Horario: 10.00 a. m. – 6.00 p. m.

    Corte de luz - jueves 2 de julio

    Jesús María

    • Zonas afectadas: av. de la Policía cdra. 4; av. Gregorio Escobedo cdras. 9 y 10; jr. Estados Unidos cdra. 12; psje. Capitán José Quiñónez cdra. 1; jr. Santo Domingo cdras. 1 y 2; calle Parque Pedro La Rosa cdra. 1; calle Caracas cdras. 25 y 26; av. Pershing con jr. Estados Unidos.
    • Horario: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.

    Lima Cercado

    • Zonas afectadas: jr. Cañete cdras. 4 y 5; av. de la Emancipación cdras. 5, 6 y 7; jr. Chancay cdras. 5 y 6; calle Tarapacá cdra. 1; jr. Moquegua cdra. 6; calle Guillermo Dansey cdras. 0 y 5; av. Tacna cdra. 5; jr. Huancavelica cdras. 5 y 6.
    • Horario: 12.00 a. m. – 6.00 a. m.

    San Martín de Porres

    • Zonas afectadas: pro. viv. San Antonio mzs. A y B.
    • Horario: 8.30 a. m. – 3.30 p. m.

    Rímac

    • Zonas afectadas: A.H. Horacio Zevallos mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T y U; A.H. Municipal III sector Horacio Zevallos mzs. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S y U.
    • Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.

    San Martín de Porres / Los Olivos / Comas

    • Zonas afectadas: av. Los Próceres cdras. 80 y 81; av. Alfredo Mendiola cdras. 78 y 79.
    • Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

    Carabayllo

    • Zonas afectadas: pro. viv. res. Brisas de Montecarlo mzs. B, C, D, E, F, G y H; pro. viv. res. Las Retamas mzs. A, A1, B, B Prima, C, D, E y F; pro. viv. Los Claveles de Huacoy mzs. E e I; asoc. prop. El Amanecer de Huacoy mz. B; pro. viv. Punchauca mz. A; pro. viv. San Francisco de Carabayllo mz. C; pro. viv. Montecarlo de Carabayllo mz. C.
    • Horario: 9.30 a. m. – 5.30 p. m.

    Independencia

    • Zonas afectadas: av. Panamericana Norte / Tomás Valle.
    • Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte programado de luz este 1 y 2 de julio en más de 10 distritos de Lima y Callao: revisa horarios y zonas afectadas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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