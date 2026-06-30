Corte programado de luz este 1 y 2 de julio en más de 10 distritos de Lima y Callao: revisa horarios y zonas afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A tomar precauciones! De acuerdo con el cronograma establecido por Pluz Energía Perú, se difundió el horario oficial del corte de luz programado para los días 1 y 2 de julio. Debido a ello, más de 10 distritos de Lima Metropolitana y Callao no contarán con el servicio de energía eléctrica por hasta 10 horas. ¿Tu vivienda se encuentra entre las zonas afectadas? En este artículo te contamos todos los detalles.
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¿Qué distritos de Lima no tendrán electricidad este miércoles 1 y jueves 2 de julio?
Cabe resaltar que el motivo de los cortes de energía responde a trabajos de mantenimiento organizados por la empresa. Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas de prevención necesarias para mitigar el impacto en sus hogares o negocios. A continuación, te contamos los detalles:
Corte de luz - miércoles 1 de julio
Callao
- Zonas afectadas: av. Almirante Grau cdras. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20; av. Guardia Chalaca cdra. 15; av. Pacífico cdra. 1; av. Sáenz Peña cdras. 1, 10, 11 y 14; calle Colón cdras. 10 y 11; calle Fanning cdra. 1; calle Jorge Chávez cdra. 1; jr. Arica cdras. 2 y 3; jr. California cdras. 3 y 4; jr. Colina cdras. 1, 2 y 3; jr. Comandantes Espinar cdras. 1 y 2; jr. Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3 y 4; jr. Francisco Pizarro cdras. 1, 2, 13 y 14; jr. Héroes cdras. 1 y 2; jr. Nicolás de Piérola cdras. 1, 2 y 3; jr. Víctor Fajardo cdras. 1 y 2; jr. Vigil cdras. 3 y 4; pasaje Fernando de Aragón cdras. 3 y 4.
- Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. Bayóvar, jr. Paralelo mz. A y B; av. Wiesse mz. A y B; pasaje 1 mz. A y B; calle s/n mz. A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T y T1.
- Horario: 9.30 a. m. – 6.30 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: asoc. de prop. Los Jazmines de Los Montes mz. A, B, C, D y E; asoc. de viv. Santa Isabel de San Lorenzo mz. A, B, C, D y E; asoc. de viv. Santa Lucía mz. E, F y G.
- Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. Mcal. Andrés A. Cáceres II sector mz. B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 y B20.
- Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: P.J. Los Ángeles, av. Las Mercedes cdras. 1, 2 y 3; av. María Parado de Bellido cdra. 1; calle Condorcanqui cdras. 4, 5 y 6; calle Faustino Sánchez Carrión cdras. 1 y 5; calle Francisco de Zela cdras. 2, 4 y 5; calle José Olaya cdras. 4, 5 y 6; calle Los Andes cdras. 1 y 2; calle Los Héroes cdras. 5 y 6; calle Los Incas cdra. 2; malecón José Gálvez cdra. 5; calle Mariano Melgar cdra. 5; calle Mateo Pumacahua cdras. 4 y 5; calle Manuel Pardo cdra. 7.
- Horario: 10.00 a. m. – 6.00 p. m.
Corte de luz - jueves 2 de julio
Jesús María
- Zonas afectadas: av. de la Policía cdra. 4; av. Gregorio Escobedo cdras. 9 y 10; jr. Estados Unidos cdra. 12; psje. Capitán José Quiñónez cdra. 1; jr. Santo Domingo cdras. 1 y 2; calle Parque Pedro La Rosa cdra. 1; calle Caracas cdras. 25 y 26; av. Pershing con jr. Estados Unidos.
- Horario: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: jr. Cañete cdras. 4 y 5; av. de la Emancipación cdras. 5, 6 y 7; jr. Chancay cdras. 5 y 6; calle Tarapacá cdra. 1; jr. Moquegua cdra. 6; calle Guillermo Dansey cdras. 0 y 5; av. Tacna cdra. 5; jr. Huancavelica cdras. 5 y 6.
- Horario: 12.00 a. m. – 6.00 a. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: pro. viv. San Antonio mzs. A y B.
- Horario: 8.30 a. m. – 3.30 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: A.H. Horacio Zevallos mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T y U; A.H. Municipal III sector Horacio Zevallos mzs. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S y U.
- Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
San Martín de Porres / Los Olivos / Comas
- Zonas afectadas: av. Los Próceres cdras. 80 y 81; av. Alfredo Mendiola cdras. 78 y 79.
- Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: pro. viv. res. Brisas de Montecarlo mzs. B, C, D, E, F, G y H; pro. viv. res. Las Retamas mzs. A, A1, B, B Prima, C, D, E y F; pro. viv. Los Claveles de Huacoy mzs. E e I; asoc. prop. El Amanecer de Huacoy mz. B; pro. viv. Punchauca mz. A; pro. viv. San Francisco de Carabayllo mz. C; pro. viv. Montecarlo de Carabayllo mz. C.
- Horario: 9.30 a. m. – 5.30 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: av. Panamericana Norte / Tomás Valle.
- Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.