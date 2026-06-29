Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡El Perú sigue sintiendo la tierra moverse! En los últimos días de junio de 2026 se han registrado varios sismos en distintas regiones del país, según reportes del Instituto Geofísico del Perú. La población se mantiene en alerta ante la constante actividad sísmica. De acuerdo con los canales oficiales del IGP, el último temblor ocurrió este lunes 29 de junio, lo que generó preocupación entre la ciudadanía.
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Sismos registrados este lunes 29 de junio: últimos reportes del Perú
Líneas de emergencia que debes tener a la mano
Ante cualquier sismo o emergencia, estas son las principales líneas de atención en el país:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Policía de Carreteras: 110
- EsSalud: 107
- Violencia familiar: 100
- EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
¿Qué hacer durante un sismo?
El IGP y Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas:
- Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras, como columnas y muros estructurales.
- Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
- Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.