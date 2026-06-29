¡El Perú sigue sintiendo la tierra moverse! En los últimos días de junio de 2026 se han registrado varios sismos en distintas regiones del país, según reportes del Instituto Geofísico del Perú. La población se mantiene en alerta ante la constante actividad sísmica. De acuerdo con los canales oficiales del IGP, el último temblor ocurrió este lunes 29 de junio, lo que generó preocupación entre la ciudadanía.