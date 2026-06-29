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Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

El IGP reporta sismos en varias regiones del país; se recomienda mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.

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    Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Temblor en Perú EN VIVO HOY, lunes 29 de junio: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro.
    Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    ¡El Perú sigue sintiendo la tierra moverse! En los últimos días de junio de 2026 se han registrado varios sismos en distintas regiones del país, según reportes del Instituto Geofísico del Perú. La población se mantiene en alerta ante la constante actividad sísmica. De acuerdo con los canales oficiales del IGP, el último temblor ocurrió este lunes 29 de junio, lo que generó preocupación entre la ciudadanía.

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    Líneas de emergencia que debes tener a la mano

    Ante cualquier sismo o emergencia, estas son las principales líneas de atención en el país:

    • Policía Nacional del Perú: 105
    • Cuerpo General de Bomberos: 116
    • Defensa Civil: 115
    • Infosalud: 113
    • Policía de Carreteras: 110
    • EsSalud: 107
    • Violencia familiar: 100
    • EsSalud Mujeres: 01 411 8000 (opción seis)
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

    ¿Qué hacer durante un sismo?

    El IGP y Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas:

    • Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras, como columnas y muros estructurales.
    • Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
    • No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
    • Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
    • Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú HOY, 29 de junio de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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