Perrito callejero enfermo llega solo a veterinaria en San Juan de Lurigancho y conmueve a vecinos

‘Negrito’, un perrito callejero, conmueve al llegar solo a una veterinaria en SJL para salvar su vida y ahora busca ser adoptado. La historia se viralizó .

La historia de un perrito callejero ha tocado el corazón de miles en redes sociales. Se trata de 'Negrito', un can que, en un acto que muchos califican como increíble, llegó por su cuenta hasta una veterinaria en San Juan de Lurigancho buscando ayuda médica.

'Negrito', el perrito que volvió donde lo cuidaron para salvar su vida

Las cámaras de seguridad de la veterinaria Vida Santa captaron el preciso momento en que el animal aparece solo en la puerta del local, visiblemente debilitado. No era la primera vez que visitaba el lugar: desde pequeño había recibido atención ahí, lo que generó un vínculo especial con el equipo.

Esa confianza fue clave para que regresara cuando más lo necesitaba.

“Venía a la veterinaria muy seguido, como a las 6 y 7 de la noche todos los días”, relató el médico veterinario Johnson Man a Panamericana.

Sin embargo, en esta ocasión su estado encendió las alarmas. El animal presentaba sangrado nasal, un síntoma que evidenciaba un problema de salud mayor. “Eso es a causa de su enfermedad”, explicó el especialista.

Diagnóstico delicado y tratamiento en marcha

Tras ser evaluado, el equipo médico determinó que 'Negrito' padece trombocitopenia, una condición que reduce significativamente las plaquetas en la sangre y que puede generar complicaciones graves.

“Eso quiere decir que tiene sus plaquetas muy bajas a causa de la erliquiosis, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de garrapatas”, detalló el veterinario.

Desde entonces, el perrito permanece bajo observación y recibe tratamiento constante. Entre las medidas adoptadas están la aplicación de antiparasitarios, medicamentos para proteger su organismo y una alimentación especial que le permita recuperar peso y energía.

Un final que todos esperan: encontrar un hogar

Mientras continúa su recuperación, el equipo de la veterinaria mantiene la esperanza de que esta historia tenga un final feliz: que 'Negrito' sea adoptado por una familia que le brinde el cuidado que necesita.

“Es un angelito de los muchos que hay en la calle. Yo sé que lo van a adoptar pronto”, señalaron.

La adopción, sin embargo, no será automática. La veterinaria realizará un proceso de evaluación para asegurarse de que el perrito llegue a un hogar responsable, donde reciba amor, atención y estabilidad.