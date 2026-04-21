Cyber Wow 2026 con Alu: los bolsos, mochilas y accesorios Disney que puedes llevarte desde S/69

Aprovecha las ofertas de Alu en Cyber Wow 2026 . Bolsos Mickey y Minnie, mochilas Lilo & Stitch, audífonos Minnie y más hasta el 23 de abril.

Destacan el Bolso Mickey Mouse Black & White y el Bolso Lilo & Stitch Celeste, ahora a S/. 117. También está la mochila Minnie Mouse Rosado, ideal para el día a día, a solo S/. 80.

Destacan el Bolso Mickey Mouse Black & White y el Bolso Lilo & Stitch Celeste, ahora a S/. 117. También está la mochila Minnie Mouse Rosado, ideal para el día a día, a solo S/. 80.

Tenías marcado ese bolso Lilo & Stitch desde hace meses. O la mochila Minnie que viste en Instagram. Las piezas Disney oficiales de alu entran en Cyber Wow 2026 del 20 al 23 de abril, y esta es la semana donde los precios bajan de verdad. Hasta 45% menos sobre el precio habitual.

La colección tiene bolsos, morrales, mochilas casuales, parlantes y auriculares con personajes Disney oficiales. Todo lo que normalmente pagas lleno, ahora con descuento real durante cuatro días.

Los bolsos y mochilas que se llevan la atención

El Bolso Mickey Mouse Black & White y el Bolso Lilo & Stitch Celeste bajan de S/208 a S/117. Son las piezas más buscadas porque combinan con casi cualquier outfit y tienen el diseño oficial con licencia. El Morral Minnie Mouse Rosado pasa de S/143 a S/80, ideal si prefieres algo más compacto para el día a día.

Para cargar laptop o más cosas, la Mochila Casual Minnie B26 cuesta S/100 desde S/182, y la Mochila Casual Lilo & Stitch B26 está al mismo precio. La línea B26 es la más resistente de las tres y la que usa más tela acolchada en la espalda, un detalle que se nota cuando la usas todo el día.

Accesorios chiquitos pero que hacen la diferencia

Los Audífonos A11 Minnie Rosado bajan de S/110 a S/77. Son inalámbricos y traen el diseño de Minnie en el estuche, funcionan bien para llamadas y música casual. El Parlante P60 Mickey Mouse pasa de S/115 a S/69, con conexión Bluetooth y batería que dura entre sesiones de trabajo o una tarde entera.

Todos los productos están en la sección cyber wow , donde puedes filtrar por personaje (Mickey, Minnie, Lilo & Stitch, Logitech) o por tipo de producto. Si te gusta un estilo específico, es más rápido filtrar que recorrer las tres páginas de catálogo.

Cómo comprar sin complicarte

Alu acepta Yape, Plin, tarjetas y PagoEfectivo. Para Yape y Plin, el pago se hace en segundos desde el celular y no hay comisiones extra. El delivery llega a todo el Perú, con tiempos que varían según tu distrito y notificaciones de tracking por WhatsApp.