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Exintegrante de Complot, Javier Buenahora, regresa al Perú para supervisar las Elecciones 2026 y no entretener

Javier Buenahora vuelve al Perú como veedor electoral en 2026 y sorprende con su nueva faceta lejos de los escenarios musicales.

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    Exintegrante de Complot, Javier Buenahora, regresa al Perú para supervisar las Elecciones 2026 y no entretener
    ¡Qué tal cambio! Javier Buenahora, exintegrante de Complot, vuelve al Perú como veedor internacional en las elecciones generales de 2026. | Composición Wapa
    Exintegrante de Complot, Javier Buenahora, regresa al Perú para supervisar las Elecciones 2026 y no entretener

    El regreso de Javier Buenahora a Perú no ha pasado desapercibido. Esta vez, el exintegrante de la banda argentina Complot no volvió por la música ni los escenarios, sino como parte de una misión internacional: supervisar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 como veedor de Transparencia Electoral.

    Reconocido por temas noventeros como ‘Nena’ y ‘Loco de atar’, el artista argentino asume ahora un rol vinculado a la observación democrática, una faceta que ha venido desarrollando en distintos países de la región.

    De ícono musical a observador electoral internacional

    Invitado por la organización, Buenahora llegó al país para monitorear el proceso electoral y verificar que la jornada se realice bajo estándares de transparencia. Su presencia no solo ha generado interés por su pasado artístico, sino también por su compromiso con temas cívicos.

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    En diálogo con el programa ‘En Escena’ de RPP, el músico expresó el vínculo especial que mantiene con Perú: “Es un honor estar en el Perú, un país que amo mucho. Yo digo que es mi segundo país; siempre lo dije. Y, bueno, también es un honor estar acá en un momento tan trascendental”.

    No es la primera vez que cumple esta función. El argentino ya ha participado como veedor en elecciones realizadas en países como Colombia, Estados Unidos, México y Honduras, consolidando una experiencia internacional en observación electoral.

    Una nueva etapa lejos de los escenarios

    Aunque su etapa como cantante quedó atrás, Buenahora no se ha desligado del mundo artístico. Desde 2011, trabaja en la gestión cultural dentro del municipio de Vicente López, en Buenos Aires, donde ha liderado proyectos durante las administraciones de Jorge Macri y Soledad Martínez.

    Sobre esta labor, explicó: “Es un cargo que me encanta desarrollar, porque mi dirección también actúa transversalmente con todos los ministerios”.

    Su trabajo se centra en impulsar actividades culturales, deportivas y musicales, además de promover nuevos talentos en la escena local.

    Vínculos con Perú y nuevos proyectos musicales

    Durante su estadía en Lima, el exintegrante de Complot no solo ha cumplido su rol como veedor. También ha aprovechado para reconectar con la industria musical peruana y explorar posibles colaboraciones.

    En ese sentido, dejó claro su interés en apoyar a artistas locales: “Estamos abriendo las puertas para los talentos que hay en Perú, es como una manera de devolver todo lo que a mí me ha dado”.

    Además, actualmente conduce el programa de streaming ‘Ree Copado’, enfocado en rescatar clásicos musicales de las décadas de los 80 y 90, donde mezcla entrevistas con historias de la movida tropical argentina.

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    Una carrera que sigue evolucionando

    A sus 56 años, Buenahora mantiene una visión amplia sobre la música y su evolución. Aunque su paso por Complot lo posicionó como referente de la cumbia argentina —compartiendo escenario con figuras como Cristian Zuárez, Fabián Bertalmido y Julián Campana—, hoy su enfoque está en la producción, la gestión y el impulso de nuevas generaciones.

    Sobre su relación actual con la música, comentó: “Desde el tango hasta el trap, escuchamos todo y tratamos de cubrirlo todo”.

    Su visita al Perú, en el marco de las elecciones 2026, refleja una combinación poco común: artista, gestor cultural y actor activo en procesos democráticos. Una transformación que confirma que su historia no se detiene, sino que se reinventa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exintegrante de Complot, Javier Buenahora, regresa al Perú para supervisar las Elecciones 2026 y no entretener
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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