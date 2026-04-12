Elecciones 2026 en Perú: conoce la hora en que ONPE empezará a publicar resultados

ONPE revela desde qué hora y cómo se publicarán los resultados oficiales de las Elecciones 2026 en tiempo real .

A pocas horas de cerrarse las urnas en las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya tiene definido cómo y cuándo empezará a difundir los primeros resultados oficiales. Así lo confirmó su jefe, Piero Corvetto, quien detalló el proceso que permitirá a los ciudadanos seguir el conteo en tiempo real.

ONPE activará resultados en tiempo real desde la tarde

De acuerdo con lo explicado por Corvetto, la plataforma oficial estará disponible desde las 6.00 p. m. del domingo 12 de abril, momento en el que cualquier ciudadano podrá monitorear el ingreso progresivo de actas.

"Cualquier ciudadana o ciudadano va a poder ver cómo van ingresando las actas", indicó.

Las primeras cifras no vendrán desde el territorio nacional, sino desde el extranjero. Esto se debe a que en países como Australia y Nueva Zelanda la votación comenzó antes, lo que permite que sus actas sean procesadas con anticipación.

"Esas actas van a poder comenzar a llegarnos porque tenemos la Cancillería, liderada por el doctor Hugo de Zela y con un trabajo también muy importante del embajador Bravo, han logrado que aproximadamente 100 consulados tengan un escáner para podernos transmitir las actas a nosotros y, de estar bien, sin inconsistencia, sin observaciones, poderlas computar. Vamos entre las cinco de la tarde y las 7:30 de la noche, recibir fundamentalmente esas actas", detalló.

Lima y regiones marcarán el ritmo del conteo

El jefe de la ONPE también adelantó que, conforme avance la noche, comenzarán a llegar las actas desde Lima y Callao, lo que permitirá acelerar el conteo nacional.

Se estima que alrededor de las 7.30 p. m. empezarán a procesarse estos documentos, mientras que el flujo más constante de información se consolidará después de las 8.30 p. m., cuando finalicen los escrutinios en gran parte del país.

"A partir de las 8:30 de la noche, por análisis de tiempos y movimientos, vemos que luego de terminado el escrutinio presidencial, que dura entre hora y cuarenta y cinco y dos horas, todo el Perú menos Lima y Callao, nos va a comenzar a llegar la información que estamos replegando las actas de los locales de votación a nuestros 125 centros de cómputo para territorio nacional. Eso nos va a permitir tener un avance que va a ir estimamos nosotros cuando menos hasta el 60 % a la medianoche", sostuvo.

Actualizaciones constantes y llamado a la cautela

Los resultados podrán seguirse a través de la web oficial habilitada por la ONPE, donde se publicarán tanto los datos como las imágenes de las actas procesadas.

"Van a tener todas las actas que van a ir entrando con actualizaciones de entre 15 y 30 minutos, más cercano a 30 minutos. Van a tener a disposición los resultados del acta y la imagen del acta de cada una de las actas donde nosotros hemos votado", dijo Corvetto.

Finalmente, el funcionario pidió a la ciudadanía mantener la calma frente a los resultados preliminares difundidos por encuestadoras, especialmente los conocidos como “boca de urna”, ya que podrían no coincidir con el conteo oficial.