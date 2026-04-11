Este momento se suma a otro caso de un futbolista quien también se manifestó abiertamente sobre su sexualidad, sentando un precedente en el ámbito.

Jugador argentino confiesa su homosexualidad y la postura de su club genera impacto | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Jugador argentino confiesa su homosexualidad y la postura de su club genera impacto | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un famoso futbolista se convirtió en tema de conversación luego de que, durante una entrevista televisiva, quedara expuesta públicamente su orientación sexual. Aunque el momento sorprendió a muchos, lo que más llamó la atención fue la reacción de su club, que lejos de alarmarse, respaldó al jugador.

Futbolista hace pública su orientación sexual

El hecho ocurrió el 20 de julio de 2025, durante la transmisión de un programa partidario dedicado al club Colón de Santa Fe. En medio de la entrevista, el delantero argentino Ignacio Lago de 23 años fue sorprendido por la producción con un video especial preparado para él, en el que aparecían sus abuelos y su pareja enviándole emotivos mensajes.

Lo que inicialmente parecía ser una dinámica habitual del programa terminó convirtiéndose en un momento significativo, ya que su pareja le habló frente a cámaras, dejando ver públicamente su vínculo sentimental. De esta manera, y sin discursos ni anuncios formales, el futbolista hizo visible su orientación sexual con total naturalidad.

El mensaje que recibió estuvo cargado de cariño y orgullo: "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que eres. Sé toda la garra que le pones a esto, sé que tienes un sueño...". El video concluyó con una frase que también generó emoción: "Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad".

Al terminar de ver las imágenes, Lago no pudo ocultar su emoción y respondió con franqueza ante las cámaras: "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar".

¿Qué hizo el club de fútbol al enterarse del anuncio?

Uno de los aspectos más comentados del caso fue que el momento no se viralizó de inmediato. De hecho, el episodio comenzó a circular masivamente en redes sociales recién nueve meses después de haberse emitido.

De acuerdo con versiones provenientes de Santa Fe, la orientación sexual del jugador ya era conocida dentro del entorno deportivo y siempre fue tratada con total normalidad. Ni los compañeros del plantel, ni la dirigencia, ni los aficionados lo consideraron un tema relevante.

Desde el entorno del club también explicaron cómo se desarrolló aquella escena en el programa: "En todos los programas les compartimos a los futbolistas un video con un mensaje sorpresa. En este caso, hablaron sus abuelos y su pareja. Para nosotros fue muy natural".

Asimismo, agregaron que el hecho nunca generó polémica en el ámbito local: "Acá, cuando salió el programa, ningún medio hizo hincapié en este detalle. Nacho lo tomó muy bien, no necesitó ningún tipo de acompañamiento".

El anuncio que marcó un antes y después

Aunque el caso de Ignacio Lago ha generado gran repercusión internacional, no es la primera vez que un futbolista decide hablar abiertamente sobre su orientación sexual dentro del ámbito deportivo. Años atrás ya se había registrado un antecedente que marcó un precedente en el fútbol argentino.

En 2020, el arquero Nicolás Fernández se convirtió en uno de los primeros jugadores en hacerlo público mientras competía en una liga regional. En aquel momento, el guardameta decidió expresarse con total sinceridad a través de un mensaje en el que compartió su experiencia personal.