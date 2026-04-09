Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 10 y 11 de abril: revisa las zonas afectadas y horarios

Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 10 y 11 de abril: revisa las zonas afectadas y horariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A tomar precauciones y almacenar agua! Según lo informado por SEDAPAL, varios distritos de Lima y zonas cercanas enfrentarán una interrupción del servicio este viernes 10 y sábado 11 de abril.
El corte responde a labores de mantenimiento programadas, que contemplan la limpieza de reservorios y trabajos de empalme en las redes de distribución. Asimismo, se advirtió que en algunos sectores estas intervenciones podrían extenderse hasta altas horas de la noche.
En esta nota te contamos todos los detalles para que verifiques si tu vivienda estará dentro de las áreas afectadas.
PUEDES VER: La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?
Conoce los distritos afectados con el corte de agua
Ate
- Sectores 179, 180, 181: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced.
- Sector 182: Señor de Muruhuay, Horacio Zevallos Grupo J (calles y manzanas específicas).
- Sector 176: El Milagro de Mayo, Nuevo Amanecer, Jesús de Nazareth, Amauta zona B.
- Hora de corte y restablecimiento: desde 8.00 a. m. hasta 1.00 a. m.
Breña
- Sector 14: Chacra Colorada, Cercado, C.R. Breña. - Cuadrante: Av. Zorritos, Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Av. Arica, Jr. Varela, Jr. Huántar.
- Hora de corte y restablecimiento: desde 10.00 a. m. hasta 10.00 a. m.
Independencia
- Sectores 331, 332, 333: San Juan de Dios (múltiples comités), Los Conquistadores, El Progreso, Pampa de la Independencia, Independencia.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
Santa Anita
- Sectores 166, 167, 168, 172: Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 12.00 a. m. hasta las 1.00 a. m.
La Molina
- Sectores 196-199: Av. La Fontana, Av. La Universidad, Jr. Las Tipuanas, Av. Raúl Ferrero; incluye Viña Alta, Lomas de La Molina Vieja, Portada del Sol, Praderas, Av. Melgarejo y límites con Ate, Cieneguilla y Pachacámac.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 12.00 a. m. hasta las 1.00 a. m.
Lurigancho
- Sector 136: Terrazas Santa María Matabuey, Santa María de Huachipa, Solidaridad, Luis Bueno, Cerro Santa María del Señor de Cachuy, Casa Huerta, Unión Juventud Carapongo.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 8.00 a. m. hasta las 11.50 p. m.
Santiago de Surco
- Sector 65: Tambo de Monterrico, Residencial Higuereta, Caminos del Inca, Intihuatana, Marcona y Quiroga.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 12.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.
San Antonio de Huarochirí
- Sector 131: San Juan de Jicamarca con múltiples manzanas detalladas.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 12.00 a. m. hasta las 11.50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Sector 407: A.H. Mártires del Periodismo, Urb. San Ignacio, APV Santa Elizabeth I, Ganimedes, Nuevo Amanecer (Santa Rosa, Paraíso, Villa Florida), Fray Martín de Porres, 18 de Junio, Plaza Vea, El Trébol, Señor de Luren, Señor de la Esperanza, 23 de Octubre, 31 de Marzo y 24 de Mayo.
- Hora de corte y restablecimiento: desde las 10.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
- Corte de agua sábado 11 de abril: zonas y horarios programados por Sedapal
PUEDES VER: Minedu confirma suspensión de clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales: revisa qué colegios serán afectados
Ate
- Sector 163: Asoc. San Andres, Asoc. Servidores de Fuerza Policiales, Asoc. San Roque, Urb. Santa Teresa de Vitarte, Asoc. Bellavista, Asoc. Pampahuasi, Asoc. Santa Rosa, C.P. Sector 20 vitarte, Asoc. Tahuantinsuyo, Asoc. Los Laureles de Vitarte, Asoc. Los Topacios, Asoc. Nuevo Vitarte, Asoc. José Carlos Mariátegui, Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte, Urb. Nueva Esperanza, Asoc. Girasoles de Vitarte y A.H. Javier Heraud I etapa.
- Hora de corte y restablecimiento: desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Sector 407: A.H. Señor de Luren, A.H. Ganimedes. Cuadrante: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl., A.H. 18 de junio, PJV San Hilarión. APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre, PVJ San Hilarión, APV Santa Elizabeth y A.H. Fray Martín de Porres.
- Hora de corte y restablecimiento: desde la 9.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
Lurigancho
- Sector 137: A.H. El Valle de Carapongo - E Carapongo. Cuadrante: APV. Campo Sol, APV. Las Lomas de Portillo, APV. Las Palmeras del Portillo, Asoc. Brisas sector A de Carapongo, Asoc. El Portillo, Asoc. Ex Trabajadores El Portillo, Asoc. Rural y Prod. Agrícolas Huancayo.
- Hora de corte y restablecimiento: desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.