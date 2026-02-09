¡Adiós vaquero! Popular marca de cine peruano sufre embargo por la Sunat y será subastada

La reconocida cadena de cines figura en el más reciente remate de la Sunat , junto con otros 61 inmuebles cuyo valor total alcanza los S/ 38 millones.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sacará a subasta la marca de la cadena de cines Cinestar Multicines. Esto no implica que la empresa haya quebrado, sino únicamente la pérdida de su nombre comercial. Cabe recordar que, meses atrás, su emblemático local ubicado en la avenida Benavides, en Santiago de Surco, dejó de funcionar. Actualmente, la cadena mantiene más de 15 salas operativas a nivel nacional.

Según precisa la Sunat, el activo identificado como la marca comercial Cinestar Multicines está valorizado en S/ 1 millón 316 mil 838; sin embargo, en el listado oficial del remate figura con un precio base de S/ 877 mil 891,76.

La subasta se llevará a cabo en Lima este martes 24 y jueves 26 de febrero, y corresponde al primer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron su situación tributaria. “En esta oportunidad se subastarán 61 bienes inmuebles valorizados en S/ 38.104.956 y un bien identificado como marca Cinestar Multicines por S/ 1.316.838″, detallaron desde la institución.

¿Qué sucede con Cinestar?

Como se recuerda, hace algunos meses se presentó un caso similar cuando la Sunat remató la marca de frazadas Tigre. En esta ocasión, ocurre una situación parecida con Cinestar Multicines.

No obstante, esto no significa que la empresa esté en proceso de quiebra ni que se esté vendiendo el negocio. Lo que se subastará es únicamente el nombre comercial con el que opera, tras un embargo de este activo debido a la falta de regularización tributaria. Además, este proceso no impide que la propia empresa Cinestar Multicines pueda participar y adquirir nuevamente su marca.

Cabe precisar que la marca no será el único bien incluido en el remate. También se subastarán 61 activos adicionales, principalmente inmuebles, en las fechas señaladas por la entidad.

Sunat rematará 61 inmuebles en Lima

“Entre los bienes a rematar destacan cuatro casas ubicadas en los distritos de Chorrillos, y dos en San Juan de Miraflores, tres departamentos en Jesús Maria, Cercado de Lima y Miraflores; así como seis oficinas, dos ubicadas en San Martin de Porres, dos en San Borja, una en Jesus María y una en San Miguel; trece estacionamientos de los cuales 4 se ubican en Miraflores, uno en Jesus María, uno en Surquillo y seis en Barranco”, precisa la Sunat.

Asimismo, se subastarán seis locales comerciales, uno situado en San Juan de Miraflores y cinco en el Cercado de Lima; dos oficinas en La Victoria y el Cercado de Lima; dieciséis terrenos agrícolas, de los cuales 12 se encuentran en Ica, tres en Chincha y uno en Cañete. Finalmente, se incluye un terreno industrial en Ventanilla y siete terrenos ubicados en Paracas (Ica), San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra y Lurín.

¿Cómo participar en el nuevo remate?

La Sunat indica que para participar en el remate solo es necesario presentar el DNI. La subasta se desarrollará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores dejar sus ofertas en un ánfora, resultando ganador quien presente la propuesta económica más alta.