El beneficio se aplicará a cerca de 500 mil personas extranjeras, entre ellas peruanas, que se encuentren en situación irregular en España .

Conoce los requisitos oficiales que deben cumplir los migrantes para acceder a la regularización en España | Composición: Wapa Captura de pantalla

Conoce los requisitos oficiales que deben cumplir los migrantes para acceder a la regularización en España | Composición: Wapa Captura de pantalla

El Ejecutivo español puso en marcha un proceso de regularización migratoria que busca beneficiar a cerca de 500 mil personas extranjeras que actualmente se encuentran en situación irregular. Esta iniciativa, impulsada tras el consenso alcanzado entre el PSOE y Podemos, apunta a reconocer derechos, mejorar el acceso al empleo formal y facilitar la integración social de quienes ya viven en España. Entérate de todos los detalles y cómo acceder.

Requisitos para acceder a la regularización en España

Las personas interesadas deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre los principales requisitos se encuentran:

Haber ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025.

Acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses previos a la solicitud.

Presentar documentación pública o privada que respalde la estancia en el país.

No registrar antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público.

Encontrarse dentro del grupo de personas solicitantes de protección internacional contempladas en la norma.

La autorización otorgada será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio español y para cualquier sector económico. El permiso inicial tendrá una duración de un año y permitirá, posteriormente, incorporarse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que, según el Ejecutivo, “favorece una integración progresiva y estable”.

Uno de los puntos más relevantes del proceso es la protección del núcleo familiar. La normativa contempla que los hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España puedan acceder de manera simultánea a una residencia regularizada con una vigencia de cinco años. Desde el ministerio liderado por Elma Saiz señalan que esta medida busca asegurar la estabilidad familiar y prevenir escenarios de vulnerabilidad.

¿En cuánto tiempo se obtendrá respuesta?

En cuanto a los plazos administrativos, el tiempo máximo de resolución será de tres meses. No obstante, una vez admitida la solicitud, trámite que deberá resolverse en un plazo de hasta 15 días, las personas beneficiarias podrán incorporarse al mercado laboral de inmediato. Esta disposición tiene como objetivo combatir la economía informal y reducir los casos de explotación laboral.

Desde el Gobierno remarcan que esta regularización extraordinaria “refuerza un modelo de política migratoria basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”.

Además, sostienen que la medida no solo beneficiará a las personas migrantes, sino también al sector empresarial, al ofrecer mayor seguridad jurídica en los procesos de contratación y contribuir a disminuir la informalidad laboral.

¿Desde cuándo se podrán presentar las solicitudes?