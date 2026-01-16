Wapa.pe
Hidrandina anuncia cortes de luz programados los días 20, 21 y 22 de enero en varias regiones del país. Revisa si tu zona será afectada.

    Entre el martes 20 y el jueves 22 de enero de 2026, varias zonas del país sufrirán cortes de luz de hasta 8 horas, afectando a miles de usuarios. Esta interrupción se debe a labores programadas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. A continuación, te contamos qué regiones se verán afectadas y cómo puedes prepararte

    Hidroandina anuncia cortes de luz por mantenimiento

    La empresa Hidrandina informó en su portal web que habrá cortes programados de energía eléctrica en varios distritos de La Libertad, Áncash y Cajamarca. Estas interrupciones se realizarán el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de enero, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

    Las acciones incluirán reparación de fallas, cambio de transformadores, poda de árboles y mantenimiento de las líneas de distribución. Si planeas teletrabajar o utilizar electrodomésticos durante estos días, se recomienda tomar precauciones para evitar inconvenientes. Hidrandina detalló las zonas que se verán afectadas por estos cortes temporales de luz.

    Corte de luz el 20 de enero en Cajamarca

    • Distrito de Catilluc: Caseríos: Pabellón Grande, El Empalme, Sector Valle Andino.
    • Distrito de San Silvestre de Cochan: Caseríos: Quebrada Onda, Pampa Larga, Espina Amarilla, Tantachual Alto.
    • Distrito de San Miguel: Pueblo San Miguel, C.P. Sayamud. Caseríos: Nunden, Villa Nunden, Saragoza, El Asma, Vitian, Nihuilan, Sayamud Bajo, Sayamud Alto, Lanchemayo, Huaylulupampa.  
    • Distrito de Calquis: Caseríos: La Totora, La Dormida, El Palmito, Alto Palmito, Succhapampa, Nuevo San Miguel, Taulis Playa, Taulis Calquis, El Brete, El Medina, Valdivia, Cushuro, Galpón, Sector Castrejon.
    • Distrito de Llapa, en San Miguel: Pueblo Llapa, C.P. Chilinmayo. Caseríos: Guerreros, Cercado Alto, Sabana Alto, Los Pinos, Huangaloma - Sabana, Mutuy, Playa El Tambo, Pampa Cuyoc, San Antonio De Ojos, Pabellón Chico, Pabellón Grande, Uchuquinua, Cobro Negro, Anexo Las Cruces Ojos, Anexo El Toro.
    • Distrito de Tumbadén: Caseríos: Antivo La Ruda, Chaupirume, El Pucara.
    • Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

    Corte de luz el 21 de enero en La Libertad

    • En TrujilloUrb. La Rinconada: Av. Camino Real Mz. 16; Ca. Los Cipreses Mzas 16, 17, cdras 2, 3, 4; Ca. Los Rubíes Mz. 01, 1 A, 02, 2, 19; Ca. Los Zafiros mza D; Jr. Los Diamantes Mz. A, C, 18, 19, 21; Mz. 01 A, 1, 2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 A, 22 D, 9, A, A01, B, B21, C, C´, D, D´. Sector Rinconada de Pro Sol Naciente: Ca. Los Aguajes Nº 210; Ca. Los Ficus mza A; Mzas 19, 19 A, B, C.
    • En Huanchaco desde las 2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m.: Sector Los Huertos: Calle Los Eucaliptos Mz. Q, P09. AA.HH. Virgen Del Socorro: Mzs. P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P21, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q9, R, R13, R14, R15, R16, S.
    • Horario del corte: Desde las 9:00 a 11:00 a.m

    Corte de luz el 22 de enero en Áncash

    • Chimbote: Caserío las Flores, Conjunto Habitacional El Milagro, Conjunto Habitacional Cascajal, Conjunto Habitacional El Botadero.
    • Horario del corte: Desde las 10:00 a 3:00 p.m.

    Según el último reporte de Hidrandina en sus redes sociales, los días 20, 21 y 22 de enero se registrarán cortes de luz en las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca.

