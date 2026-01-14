¿Habrá feriado por el aniversario de Lima? Esto pasará el 17 y 18 de enero

¿Habrá feriado por el aniversario de Lima? Esto pasará el 17 y 18 de eneroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este 18 de enero, Lima celebra con gran entusiasmo sus 491 años de fundación. Como es tradición, se organizarán importantes actividades y festejos; sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan si los días 17 y 18 de enero serán considerados feriado para poder disfrutar de la celebración.
En Perú, los feriados se determinan mediante disposiciones oficiales emitidas por las autoridades competentes y difundidas por los canales del Estado. Para el año 2026, el calendario de feriados ya ha sido definido conforme a la normativa vigente. En este contexto, surge la duda de si las fechas mencionadas se incluyen dentro de los días reconocidos como feriado o día no laborable a nivel nacional o local.
¿El 17 y 18 de enero serán feriado o día no laborable?
Para 2026, el Perú cuenta con 16 feriados nacionales confirmados, según el diario oficial El Peruano. No obstante, el 17 y 18 de enero no se encuentran dentro de estas fechas. A pesar de la relevancia histórica de este aniversario para la capital, el calendario no contempla suspensión de labores ni de clases, por lo que las jornadas se desarrollarán con normalidad.
Vecinos y trabajadores de Lima deberán cumplir sus actividades habituales durante estos días.
Feriados oficiales del 2026
El Estado peruano estableció 16 días feriados a nivel nacional para 2026. Estas fechas aplican tanto a trabajadores del sector público y privado como a instituciones educativas, quienes suspenden sus actividades. Al tratarse de descansos remunerados, permiten organizar trámites, viajes cortos o reuniones familiares durante el año.
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad