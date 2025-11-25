La campaña busca facilitar el acceso al DNIe , permitiendo que más personas, especialmente las vulnerables, obtengan o actualicen su identificación oficial.

Este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, diversas municipalidades, en coordinación con el Reniec, realizarán campañas para entregar gratuitamente el DNI electrónico, priorizando a menores, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa busca garantizar el derecho a la identificación y facilitar trámites esenciales en salud, educación y programas sociales, ampliando el acceso a documentos oficiales y promoviendo la participación ciudadana, especialmente en quienes enfrentan mayores dificultades para realizar gestiones administrativas.

Lima

La Municipalidad de Huaros, en la provincia de Canta, Lima, anunció una campaña para la obtención y actualización del DNI electrónico el 27 de noviembre, de 9 a 17 horas. La actividad está dirigida a menores de 0 a 17 años y adultos de 60 años, e incluye inscripción por primera vez, renovación y rectificación de datos. La toma de fotografía será gratuita y los cupos limitados. Para acceder al servicio, se requiere la presencia del menor con su DNI, acompañado de su madre o padre con DNI y una copia física o fotográfica del documento.

También cuenta con la campaña de DNIe la Municipalidad Distrital de Mala los días 26 y 27 de noviembre. El beneficio estará dirigido a menores de 0 a 17 años y a personas mayores de 60 años. El horario será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la oficina del municipio.

Áncash

La Municipalidad Distrital de Yauya, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Áncash, anunció que realizará campañas gratuitas para tramitar el DNI electrónico los días 27 y 28 de noviembre, desde las 8:30 a. m.

Durante estas campañas, los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites: Renovación de DNI por caducidad, rectificación de datos o fotografía, inscripción por primera vez del DNI para recién nacidos, canje de libreta electoral por DNI, y trámite por discapacidad. Todos los documentos procesados serán electrónicos

Moquegua

DNI electrónico gratuito el 27 y 28 de noviembre dirigido a menores de 0 a 16 años de edad en la Municipalidad del Centro Poblado Che Chen. El horario será de 8.30 a. m. a 2.00 p. m., son 30 cupos que serán entregados en la misma oficina del municipio.

Ica

La Municipalidad Distrital de Túpac Amaru, en Pisco, región Ica, realizará una campaña de DNI gratuito para menores de 0 a 17 años el jueves 27 de noviembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el auditorio municipal.

Se han dispuesto 50 cupos, y la toma de fotografía será sin costo. Los menores deben asistir acompañados por uno de sus padres con su DNI, y quienes necesiten actualizar domicilio deberán presentar un recibo de luz o agua. La iniciativa busca facilitar el acceso a la identificación oficial y promover el derecho a la identidad.