Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Corte de agua este 11 de octubre por más de 10 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este 11 de octubre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del suministro de agua este sábado 11 de octubre en varias zonas de Lima Metropolitana. La interrupción afectará a sectores residenciales y comerciales durante varias horas, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red de distribución.

    Estas labores incluyen la inspección de ductos principales, reemplazo de componentes clave y optimización de sistemas de control. El objetivo es mejorar la eficiencia del servicio, prevenir averías y garantizar el suministro de agua a mediano y largo plazo. Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente y priorizar su uso en necesidades básicas hasta la reposición.

    ¿Cuáles son los distritos afectados?

    La entidad reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para evitar emergencias futuras y elevar la calidad del abastecimiento a todos los usuarios.

    Chaclacayo

    Sector 157 (Urb. El Cuadro)
    Hora: 8 a. m. - 8 p . m.

    • Ca 1 Mzs O-P-H- G, PJ 12-13-14-17-21-20 A
    • Mzs. K - N, PS 9-10-11-16-17-18, Ca D-D1, Ca. E
    • Urb. El Cuadro Mzs. J-P, PS 3-4-5-6-7-8-12-14-15-16

    San Juan de Lurigancho

    Sector 420 - Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
    Santa Rosa, A.H. Santa María, Santa María, AF Las Vegas 2da etapa de Santa María

    • Asoc. Las Praderas de Santa María
    • A.H. Lomas de Santa María
    • Agru. Los Portales de Santa María
    • Agru. Nueva Alianza de Santa María
    • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
    • Agru. Las Vegas de Santa María
    • Agru. El Ayllu de Santa Rosa
    • AF Santa Rosa
    • A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I
    • A.H. 1ro de Agosto
    • A.H. 1ro de Agosto Ampliac
    • Agru Nuevo Milenio
    • A.H. Prolong. Santa María Parcela II Sect Ampl
    • AF San Juan Bautista de Santa María
    • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
    • A.H. Parcela II Santa María
    • A.H. Santa María Ampl Parcela 5 Sect G3A
    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este 11 de octubre por más de 10 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

