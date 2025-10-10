Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este 11 de octubre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del suministro de agua este sábado 11 de octubre en varias zonas de Lima Metropolitana. La interrupción afectará a sectores residenciales y comerciales durante varias horas, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red de distribución.

Estas labores incluyen la inspección de ductos principales, reemplazo de componentes clave y optimización de sistemas de control. El objetivo es mejorar la eficiencia del servicio, prevenir averías y garantizar el suministro de agua a mediano y largo plazo. Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente y priorizar su uso en necesidades básicas hasta la reposición.

¿Cuáles son los distritos afectados?

La entidad reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para evitar emergencias futuras y elevar la calidad del abastecimiento a todos los usuarios.

Chaclacayo

Sector 157 (Urb. El Cuadro)

Hora: 8 a. m. - 8 p . m.

Ca 1 Mzs O-P-H- G, PJ 12-13-14-17-21-20 A

Mzs. K - N, PS 9-10-11-16-17-18, Ca D-D1, Ca. E

Urb. El Cuadro Mzs. J-P, PS 3-4-5-6-7-8-12-14-15-16

San Juan de Lurigancho

Sector 420 - Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Santa Rosa, A.H. Santa María, Santa María, AF Las Vegas 2da etapa de Santa María

Asoc. Las Praderas de Santa María

A.H. Lomas de Santa María

Agru. Los Portales de Santa María

Agru. Nueva Alianza de Santa María

A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza

Agru. Las Vegas de Santa María

Agru. El Ayllu de Santa Rosa

AF Santa Rosa

A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I

A.H. 1ro de Agosto

A.H. 1ro de Agosto Ampliac

Agru Nuevo Milenio

A.H. Prolong. Santa María Parcela II Sect Ampl

AF San Juan Bautista de Santa María

A.H. Parcela II Santa María

A.H. Santa María Ampl Parcela 5 Sect G3A

Consejos ante el corte de agua