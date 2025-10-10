Corte de agua este 11 de octubre por más de 10 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del suministro de agua este sábado 11 de octubre en varias zonas de Lima Metropolitana. La interrupción afectará a sectores residenciales y comerciales durante varias horas, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red de distribución.
Estas labores incluyen la inspección de ductos principales, reemplazo de componentes clave y optimización de sistemas de control. El objetivo es mejorar la eficiencia del servicio, prevenir averías y garantizar el suministro de agua a mediano y largo plazo. Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente y priorizar su uso en necesidades básicas hasta la reposición.
¿Cuáles son los distritos afectados?
La entidad reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para evitar emergencias futuras y elevar la calidad del abastecimiento a todos los usuarios.
Chaclacayo
Sector 157 (Urb. El Cuadro)
Hora: 8 a. m. - 8 p . m.
- Ca 1 Mzs O-P-H- G, PJ 12-13-14-17-21-20 A
- Mzs. K - N, PS 9-10-11-16-17-18, Ca D-D1, Ca. E
- Urb. El Cuadro Mzs. J-P, PS 3-4-5-6-7-8-12-14-15-16
San Juan de Lurigancho
Sector 420 - Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Santa Rosa, A.H. Santa María, Santa María, AF Las Vegas 2da etapa de Santa María
- Asoc. Las Praderas de Santa María
- A.H. Lomas de Santa María
- Agru. Los Portales de Santa María
- Agru. Nueva Alianza de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- Agru. Las Vegas de Santa María
- Agru. El Ayllu de Santa Rosa
- AF Santa Rosa
- A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I
- A.H. 1ro de Agosto
- A.H. 1ro de Agosto Ampliac
- Agru Nuevo Milenio
- A.H. Prolong. Santa María Parcela II Sect Ampl
- AF San Juan Bautista de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- A.H. Parcela II Santa María
- A.H. Santa María Ampl Parcela 5 Sect G3A
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.