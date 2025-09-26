Día Internacional del Café: Villa Rica comparte su sabor en Lima

Del 2 al 5 de octubre, el Parque de la Exposición volverá a ser el centro de la tradición cafetalera de Villa Rica, uno de los productos más consumidos.

Por primera vez, el café de Villa Rica celebrará en Lima el Día Internacional del Café (1 de octubre) con una edición especial de su reconocida feria, que se realizará del 2 al 5 de octubre en el Parque de la Exposición. El evento es organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura (CAMTUR) de Villa Rica y la Municipalidad Distrital de Villa Rica, y busca ofrecer experiencias únicas para los apasionados del café.

Más de 40 productores de Villa Rica estarán presentes con café de especialidad (con más de 84 puntos en taza) y una amplia gama de derivados como licores, postres, artesanías y productos de belleza. En el patio de comidas, los visitantes podrán disfrutar de cervezas artesanales, charcutería y platos típicos.

Cultura cafetalera y espacio para los niños

Las ferias de Villa Rica se distinguen porque los asistentes no solo prueban y adquieren café de especialidad, sino que también aprenden sobre filtrado, molienda y tueste. Se ofrecen consejos prácticos para preparar la taza perfecta y se ponen a la venta insumos y accesorios como molinillos, filtros y cafeteras, incluido el método de filtrado creado en Villa Rica.

En esta edición, los niños tendrán un rol especial con el torneo infantil de filtrado, programado para el sábado 4 a las 4:00 p.m. Las inscripciones se realizarán el mismo día desde el inicio de la feria y estarán abiertas a menores de 8 a 12 años. La CAMTUR se encargará de brindar la capacitación y los implementos necesarios, y se premiará a los tres mejores con diplomas y un reconocimiento especial.

Impulso de la Municipalidad de Lima

La comuna limeña promueve estas ferias para garantizar la venta directa a precios justos. “Solo en el 2025 hemos realizado más de 30 ferias agropecuarias, beneficiando a más de 720 productores y alcanzando a más de 157 mil vecinos. En el caso de los caficultores de Villa Rica, hace quince años trabajamos en conjunto y hemos logrado posicionar esta feria, que convoca a más de 25 mil asistentes por edición”, señaló Lesdi Meneses, gerente de Desarrollo Económico de la MML.

