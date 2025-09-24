ATENCIÓN | Conoce cuál es el feriado que se acerca y quienes podrán disfrutarlo

El 8 de octubre es el próximo feriado en Perú por el Combate de Angamos. Conoce cómo se paga un día festivo y las multas para empleadores que incumplen la ley.

El 2025 trae consigo 16 feriados oficiales en el calendario nacional, días que permiten a los peruanos disfrutar de un descanso legal o aprovecharlos para viajar, compartir en familia o recargar energías. Pero, ¿cuáles son los que aún quedan por celebrarse?

El próximo feriado: Combate de Angamos

El siguiente día no laborable será el miércoles 8 de octubre, fecha en la que el país recuerda el Combate de Angamos (1879) y rinde homenaje al almirante Miguel Grau, héroe de la Marina de Guerra del Perú.

En esa jornada, las instituciones públicas y las Fuerzas Armadas realizarán ceremonias conmemorativas en memoria del “Caballero de los Mares”. Este feriado, como todos los nacionales, está amparado en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, el cual otorga a los trabajadores el derecho de disfrutar de un día de descanso remunerado.

¿Cómo se paga un feriado en Perú?

Si no se trabaja: el empleado recibe su remuneración normal, sin descuentos.

el empleado recibe su remuneración normal, sin descuentos. Si se trabaja sin descanso sustitutorio: corresponde el pago del feriado más la remuneración del día laborado con una sobretasa del 100 %.

corresponde el pago del feriado más la remuneración del día laborado con una sobretasa del 100 %. Si se otorga descanso sustitutorio: se compensa el trabajo, sin necesidad de pago adicional.