ATENCIÓN | Conoce cuál es el feriado que se acerca y quienes podrán disfrutarlo

El 2025 trae consigo 16 feriados oficiales en el calendario nacional, días que permiten a los peruanos disfrutar de un descanso legal o aprovecharlos para viajar, compartir en familia o recargar energías. Pero, ¿cuáles son los que aún quedan por celebrarse?
El próximo feriado: Combate de Angamos
El siguiente día no laborable será el miércoles 8 de octubre, fecha en la que el país recuerda el Combate de Angamos (1879) y rinde homenaje al almirante Miguel Grau, héroe de la Marina de Guerra del Perú.
En esa jornada, las instituciones públicas y las Fuerzas Armadas realizarán ceremonias conmemorativas en memoria del “Caballero de los Mares”. Este feriado, como todos los nacionales, está amparado en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, el cual otorga a los trabajadores el derecho de disfrutar de un día de descanso remunerado.
¿Cómo se paga un feriado en Perú?
- Si no se trabaja: el empleado recibe su remuneración normal, sin descuentos.
- Si se trabaja sin descanso sustitutorio: corresponde el pago del feriado más la remuneración del día laborado con una sobretasa del 100 %.
- Si se otorga descanso sustitutorio: se compensa el trabajo, sin necesidad de pago adicional.
El Ministerio de Trabajo recuerda que ciertos sectores esenciales —como salud, limpieza, electricidad, agua, seguridad, transporte y expendio de alimentos— pueden requerir labores en feriados. Sin embargo, si los empleadores no cumplen con pagar el adicional o dar descanso compensatorio, cometen una infracción muy grave. Las multas varían según el tamaño de la empresa, desde S/1.058 hasta S/24.163.