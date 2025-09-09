Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico el 16 de septiembre: entérate AQUÍ si te corresponde

La Municipalidad de La Victoria entregará gratuitamente el DNI electrónico 3.0 este 16 de septiembre a menores y adultos mayores, con cupos limitados a 40 participantes.

La Municipalidad de La Victoria realizará este martes 16 de septiembre una campaña especial para la entrega gratuita del DNI electrónico 3.0. La iniciativa está dirigida exclusivamente a menores de 17 años y a adultos mayores de 60, con el objetivo de facilitar su acceso a un documento actualizado y seguro.

El operativo se llevará a cabo en el C.D. San Cosme, ubicado en la avenida Jaime Bausate y Meza 2025, a partir de las 9:00 a. m. Solo habrá 40 cupos disponibles, por lo que se recomienda llegar temprano. Los primeros asistentes que cumplan con los requisitos recibirán un ticket para iniciar el trámite.

Requisitos para acceder al beneficio

El solicitante debe pertenecer al grupo de menores de 17 o mayores de 60.

La presencia física del beneficiario es obligatoria.

En el caso de menores, solo la madre o el padre con DNI vigente puede realizar la gestión.

Aplica tanto para primeras solicitudes como para renovaciones por pérdida o vencimiento.

El trámite es completamente gratuito, lo que representa un alivio para muchas familias que no pueden cubrir el costo habitual en las oficinas del Reniec.

El nuevo DNI electrónico 3.0

Desde el 29 de agosto, el Reniec dejó de emitir el tradicional DNI azul para adultos y el amarillo para menores. En su lugar, implementó el DNI electrónico 3.0, ahora único documento válido para los ciudadanos peruanos.

Este formato ofrece mayores garantías de seguridad:

Integra 64 mecanismos de resguardo , cuadruplicando la protección frente a la versión anterior.

, cuadruplicando la protección frente a la versión anterior. Está fabricado con tarjeta de policarbonato e incluye un microchip de alta seguridad .

e incluye un . Cuenta con código QR para validar identidad en entornos presenciales y digitales.

La vigencia es de 10 años para adultos y de 3 años para menores de 12, en línea con estándares internacionales.

Un paso hacia la inclusión