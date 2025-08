“Mucha gente comenta que, previo a un movimiento telúrico, las condiciones atmosféricas cambian o se tornan más difíciles, con precipitaciones o situaciones adversas. Sin embargo, estos son simplemente comentarios populares, no están científicamente comprobados, por lo tanto, no explican la relación entre situaciones telúricas y condiciones atmosféricas. Podríamos decir que no existe asociación entre ambos fenómenos”, afirmó.