Indignación en San Martín de Porres: adulta mayor vive en estado de abandono a pocos pasos de sus familiares

Lo más alarmante del caso es que Luzmila permanece en un pasadizo de su propia vivienda, justo al lado de sus hijos y nietos, quienes, según los vecinos, no se hacen cargo de su cuidado ni alimentación.

“Me duele bastante. Yo como vecina y como ser humano, como hija y como madre, también que soy, ya no puedo ser, como se dice, ciega y ver todos los días pasar y el estado [en] que ella [la abuelita] se encuentra” , expresó Carmen, una de las vecinas que ha decidido romper el silencio ante esta dura realidad.

“A los hijos no les interesa. No les interesa, esa señora está sin comer todo el día. Es una tienda [y] acá vive la señora Ana Condeso. Ella le pasaba los alimentos a la señora Luzmila. En estos momentos, ella no se encuentra, está de viaje”, explicó Carmen, visiblemente afectada.