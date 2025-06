¡Alerta mundial! Machu Picchu entra en la ‘lista negra’ de destinos que “ya no valen la pena visitar”

Lo que por décadas fue motivo de orgullo y admiración para el mundo entero, hoy se encuentra en el ojo de la tormenta. La prestigiosa página internacional Travel and Tour World (TTW) ha sorprendido al incluir a Machu Picchu , en Cusco, en su lista de destinos turísticos más populares que, pese a su fama en redes sociales como Instagram, ya no valen la pena visitar .

Según Travel and Tour World, este cambio en la percepción de Machu Picchu está respaldado por cifras alarmantes y denuncias constantes. De hecho, la Contraloría General de la República advirtió en mayo de 2025 que la ciudadela inca viene recibiendo un número de visitantes que supera ampliamente su aforo permitido , lo cual pone en peligro no solo sus estructuras arqueológicas, sino también su entorno ecológico.

La situación no se detiene en el exceso de aforo. También se han reportado problemas estructurales como el colapso del sistema de venta de entradas , corrupción interna , reventa ilegal de boletos y presión política para incrementar el número de visitantes por día.

En la ciudad de Aguas Calientes —puerta de entrada a Machu Picchu— los precios de hoteles, alimentos y transporte se han disparado. Hoy, lo que debería ser una aventura inolvidable se convierte en una carrera agotadora, con servicios colapsados, largas filas y una experiencia que no justifica el alto costo del viaje .

Machu Picchu no está sola. La saturación turística es una realidad global. Travel and Tour World también incluyó en su lista de destinos “ya no recomendables” a las siguientes joyas del turismo internacional: