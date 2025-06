Charly, el “Padre de las ratas”, una historia única en el corazón de Lima: "Vivo y duermo con 70 hijos"

Caminando solo por el jirón Junín, Charly se sienta tranquilo en una de las pocas bancas del centro. No le molesta el murmullo ni las miradas, mucho menos la presencia de dos ratas que descansan con absoluta confianza sobre su cabeza. A estas criaturas no les teme, sino que las llama “hijos”.

Todo empezó cuando tenía apenas 15 años. Una rata se le cayó encima mientras descansaba. Pero lo inesperado fue su reacción: no huyó, no gritó, simplemente la observó. “El roedor lo vio y se acostó a su lado, entonces se dio cuenta que no era un enemigo”. A este primer compañero lo llamó “Stuart”, y así comenzó su historia de amor con estos pequeños animales.