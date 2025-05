El ecosistema bancario en el Perú está atravesando una transformación profunda en sus procesos operativos, particularmente en lo que respecta a la ejecución de embargos bancarios. Según datos proporcionados por Automation Anywhere , cada mes se procesan más de 13.000 solicitudes de embargo bancario en las principales entidades financieras del país. Esta cifra pone en evidencia la magnitud del desafío operativo que enfrentaban los bancos bajo un sistema tradicional caracterizado por su rigidez y alta dependencia de recursos humanos.

Hoy, el avance tecnológico ha reconfigurado este panorama. Gracias a la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) , el tiempo promedio de procesamiento ha pasado de una o dos horas a solo minutos. Esta modernización ha elevado significativamente la productividad del sistema financiero, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad de los procedimientos.

La clave de esta evolución tecnológica reside en la automatización integral del proceso. A través de herramientas como Agentic IA, desarrolladas por Automation Anywhere, el sistema es capaz de descargar y clasificar documentos, extraer datos esenciales, generar reportes y ejecutar órdenes de embargo con mínima intervención humana. Este rediseño del flujo de trabajo ha hecho posible que una sola persona sea capaz de gestionar el volumen que anteriormente requería a todo un equipo. El resultado: una mejora de hasta 85% en la precisión de la extracción de información y una triplicación en la capacidad de procesamiento .

Pero el impacto no se limita a la eficiencia operativa. Según Alain-Paul Michaud, director de Automation Anywhere en Perú, la inteligencia artificial también está generando un retorno de inversión del 33%, al asumir tareas complejas que antes eran realizadas manualmente, al tiempo que analiza patrones, aprende y toma decisiones en tiempo real: “La herramienta no se limita a ejecutar tareas repetitivas, sino que actúa como un asistente avanzado que procesa grandes volúmenes de información, aprende de cada caso y toma decisiones en tiempo real”.