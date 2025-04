VIAJÓ desde SUECIA al PERÚ tras 53 AÑOS para buscar a su FAMILIA BIOLÓGICA: lo que encontró CAMBIÓ SU VIDA PARA SIEMPRE

Todo comenzó con el deseo de conocer su historia. A pesar de no hablar español, Regina se dejó guiar por el corazón. Con el apoyo de una traductora y la asesoría de David Nostas, pudo contactar a sus hermanos biológicos , confirmando el lazo familiar mediante una prueba de ADN .

“Entiendo la pobreza que me hubiese tocado vivir, pero estoy contenta de reencontrarme con ustedes. Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante. Estoy contenta de haber dado este paso (buscar a su familia), pero mis sentimientos están débiles ahora (…) Toda la vida he tenido la necesidad de encontrarlos", dijo Regina, con la voz entrecortada por la emoción.