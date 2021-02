Francisco Sagasti sobre Mazzetti: “Me siento totalmente decepcionado”

En una entrevista internacional, el presidente de la República, Francisco Sagasti, manifestó lo qué sintió cuando se enteró que su exministra de Salud, Pilar Mazzetti, figura entre las personas inmunizadas contra la COVID-19 en el caso VacunaGate.

“Me siento totalmente decepcionado, molesto y, francamente, no alcanzó a comprender esto. Trato de entender un comportamiento de esa naturaleza y todavía no he logrado hacerlo”, comentó el mandatario en un dialogó con CNN.

“Quizá más adelante podré empezar a entender exactamente que fue lo que pasó en la mente de esta persona para hacer este tipo de situación. Pero al momento no me preocupa tanto, todo está en las manos de la justicia y debe seguir su curso”, agregó.

Hace unos días, el presidente de la República ya había expresado su total indignación y condena por el caso de los funcionarios públicos que se aplicaron la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, en especial contra el exmandatario Martín Vizcarra.

“Me siento indignado y furioso por esta situación, realmente pone en peligro el enorme esfuerzo de peruanos que trabajan en primera línea. Hemos trabajado desde el primer día para conseguir las vacunas y asegurar el número de dosis, es una cosa que no alcanzo a entender, cómo es posible que algunos funcionarios no hayan tomado en cuenta esta situación”, enfatizó.

“Cuando estamos haciendo esfuerzos denodados para poder enfrentar (a la pandemia) es un golpe muy duro que nos han dado, y es la herencia del gobierno de (Martín) Vizcarra”, subrayó.