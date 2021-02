Magaly Medina arremete contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti: "Nos mintió en la cara”

Magaly Medina, al igual que muchos peruanos, se mostró indignada con la coyuntura política. Durante su programa, la conductora de TV se pronunció sobre la situación y se refirió al expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.

La periodista señaló que nos han mentido descaradamente a todos los peruano.

“Hay gente que miente todo. Tenemos el síndrome patológico de la mentira al estilo Vizcarra, al estilo Mazzetti. El nooo, no me vacuné. ¿Por qué está tan institucionalizado mentir?. Estamos viendo las pruebas”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, lamentó que Mazzetti nos haya decepcionado al negar que se vacunó.

“Lo de Vizcarra ya me parece patológico, esos que te mienten de primera y la Mazzetti, una doctor neurológica, de gran prestigio, sin embargo nos mintió en la cara pelada y nos dijo no me he vacunado y hoy bomba, se vacunó”, indicó.

Como se recuerda, el presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmó que la exministra de Salud sí recibió la vacuna. Por su parte, Mazzetti señaló que mentir a todo el Perú ha sido uno de los peores errores de su vida.

¿Qué dijo Pilar Mazzetti?

Pilar Mazzetti sostiene que el 12 de enero de este año fue inoculada con el medicamento que estaba disponible para el personal vinculado a los ensayos clínicos. Sin embargo, esta acción no fue informada al mandatario ni a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.