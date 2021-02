Pilar Mazzetti: “Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado”

Pilar Mazzetti confirmó que también recibió la vacuna de Sinopharm de forma clandestina. La exministra de Salud explicó lo sucedido a través de un comunicado, luego que el presidente de la República, Francisco Sagasti, revelara que ella fue una de las 487 personas que recibieron las dosis extras de la farmacéutica china.

Mazzetti sostiene que el 12 de enero de este año fue inoculada con el medicamento que estaba disponible para el personal vinculado a los ensayos clínicos. Sin embargo, esta acción no fue informada al mandatario ni a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

En otra parte de la misiva, resaltó que estas circunstancias no justifican el haberse aprovechado del cargo para verse beneficiada por encima de la población que padece la enfermedad que genera cientos de muertes a diario.

“No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar la confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida”, precisó en su mensaje.

Por último, la exministra de Salud reiteró que desconocía que el exmandatario Martín Vizcarra y sus familiares ya estaban vacunados contra la COVID-19, tal como lo mencionó ante el pleno del Congreso la semana anterior.

“He tomado conocimiento, a través de los señores viceministros del Minsa, de la vacunación de ellos y otros funcionarios”, aseveró.