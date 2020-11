Florez-Araoz tras muertes: "La gente es la que se expone al ponerse en situaciones límite”

Cero empatía. El titular del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, señaló que los muertos y heridos durante de la segunda marcha nacional contra el gobierno de facto de Manuel Merino se buscaron el mal.

"La gente es la que se expone al ponerse en situaciones límite”, Flores-Aráoz comentó a RPP minutos después de confirmarse que miembros de la Policía Nacional del Perú asesinaron a dos peruanos presentes en la protesta pacífica.

Sobre dejar el cargo de premier tras lo ocurrido, Ántero Flores-Aráoz indicó que solo daría un paso al costado si Manuel Merino también renuncia a la presidencia del Perú.

“Hay que tener dignidad y yo la tengo. El presidente de la República es quien me llevó a la presidencia del Consejo de Ministros. Si el presidente (Manuel Merino) se va, yo me voy con él. Yo le debo respeto, consideración, lealtad. Yo no puedo dejarlo solo. Uno tiene que tener palabra", aseguró en la madrugada de este domingo a dicho medio.

Asimismo, Flores-Araóz contó que mantuvo una reunión con Merino en la noche del último sábado, pero este último no le expresó nada sobre una eventual renuncia. Además, contó que lo estuvo llamando luego de su encuentro, aunque no lo logró comunicarse con él.

“Hemos estado revisando toda la situación de violencia que estaba produciéndose en las calles. Hemos recibido la información del jefe del Comando Conjunto, del jefe de la DINI, del Ministerio del Interior. Hemos trabajado en la noche […] Decidimos hacer una investigación bien profunda para saber qué es lo que había sucedido”, expresó.