Reportan segundo joven fallecido durante protestas contra Manuel Merino

A las 11 de la noche confirmaron la segunda muerte durante las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino, así informó RPP Noticias.

La segunda víctima fue identificada como Inti Sotelo Camargo de 24 años, quien falleció por herida en el tórax.

Sotelo recibió cuatro disparos con perdigones y uno de ellos le impactó en el corazón.

A través de las redes sociales difundieron el video en el que se ve al joven de 24 años inconsciente en una silla de ruedas.

Luego de confirmar la lamentable noticia, los padres de la víctima declararon en las afueras del Hospital.

“Me han llamado de emergencia, me han dicho que mi hijo este cadáver acá en el hospital. Estoy media hora acá, no puede ser. Acá mira cómo me están haciendo esperar. Derechos internacionales tenemos que denunciarlo”, dijo el papá de Inti.

“Esta situación que está pasando en nuestro país. No solamente por mi hijo, por todos los heridos. Yo quisiera que estas situaciones que está pasando el país a nivel nacional e internacional. No puede ser, los congresistas se reeligen entre ellos cuando el pueblo elige”, agregó.