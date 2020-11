Martín Vizcarra se pronuncia por asesinato de jóvenes en segunda marcha nacional

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Martín Vizcarra lamentó la muerte de los dos jóvenes que fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional del Perú durante las manifestaciones en contra del gobierno “ilegal e ilegítimo” Manuel Merino.

“Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo. Mis condolencias a los familiares de estos héroes civiles que, ejerciendo su derecho, salieron en defensa de la democracia y en busca de un país mejor. El país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune”, publicó Vizcarra.

Dos jóvenes asesinados

Un joven de 22 años y otro de 25 fallecieron ayer debido al uso indebido de armas de fuego en medio las protestas en contra de Manuel Merino y su gobierno.

Según informaron, el hombre de 22 años de edad llegó al Hospital Almenara sin vida, luego de haber sido impactado con varios perdigones en la cara, cuello y tórax.

El joven fue atendido por el personal de guardia, quienes se encargaron de notificar que llegó sin vida al hospital.

Minutos después, se confirmó la segunda muerte. Un joven de 25 años recibió cuatro disparos con perdigones y uno de ellos le impactó en el corazón.

Luego de confirmar la lamentable noticia, los padres de la víctima declararon en las afueras del Hospital.

“Me han llamado de emergencia, me han dicho que mi hijo este cadáver acá en el hospital. Estoy media hora acá, no puede ser. Acá mira cómo me están haciendo esperar. Derechos internacionales tenemos que denunciarlo”, dijo el padre de la segunda víctima.