Consejos para no ser una madre sobreprotectora ¡Tu hijo te lo agradecerá!

Es normal que una madre se preocupe por la estabilidad de sus hijos, sin embargo, hay algunos síntomas que demostrarían que se están excediendo un poco y como todo en exceso es malo, mejor hay que prevenir. Baja la intensidad a tus angustias o podrías perjudicar a tu hijo con tanta sobreprotección. No seas negativa y aplica estos consejos.

Primero, hay que entender que detrás de la sobreprotección de una madre hay una gran explicación, posiblemente sea porque hicieron lo mismo contigo o por el contrario, no se preocuparon por ti, también a causa de un fuerte trauma, miedo o temor sobre algo en específico. Sin embargo, tranquila que esto es algo común que sí tiene arreglo.

¿Qué sucede con los niños sobreprotegidos?

Del mismo modo, si un niño recibe una carga fuerte de sobreprotección, la cadena puede continuar, es decir; él también podría repetir la misma conducta con sus hijos. Además, esto limitaría la independencia de tus hijos, ellos podrían sentir temor de hacer las cosas por cuenta propia y buscar la ayuda de mamá para todo.

Los niños sobreprotegidos, muchas veces, se sienten preocupados, presionados y manipulados. Incluso, pueden ser inseguros a la hora de tomar las decisiones. Mientras crees que le estás haciendo un bien, con el tiempo podrías darte cuenta que no.

Claves para dejar de ser sobreprotectora

Tranquiliza tu mente, tus pensamientos, deja de lado el pesimismo. Dale confianza a tu hijos, necesitas fortalecer ese vínculo y relación para que ellos te cuenten todo y así no temas en pensar qué estarán haciendo o con quién andarán.

Por supuesto, dale su espacio, no te entrometas en sus cosas. A medida que ellos crecen, más independencia quieren, de la misma forma, empiezan a tener sus propios problemas o asuntos por resolver. Ellos necesitan decidir por sí mismos. En estos casos, lo que puedes hacer es motivarlos, alimentar su fortaleza recordándoles que son capaces de lograr grandes cosas si ellos se lo proponen.

Si ellos deben equivocarse, lo harán, no puedes vigilar todos sus pasos. Deja que tus hijos aprendan solos, a menos que ellos realmente te necesiten. No busques tener el control sobre todo lo que hacen. No siempre estarás en todos sus momentos y lugares a los que vayan.