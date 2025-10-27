Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro unen estilo y complicidad en su primera sesión juntos

Risas, miradas cómplices y buena energía marcaron un encuentro donde la moda y la comodidad fueron los verdaderos protagonistas entre María Pía y Juan Carlos Rey de Castro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro unen estilo y complicidad en su primera sesión juntos
    María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro protagonizan primera sesión de fotos juntos.
    María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro unen estilo y complicidad en su primera sesión juntos

    Los artistas coincidieron por primera vez en un set, donde la moda, la comodidad y la buena energía fueron protagonistas. Ambos lucieron las nuevas zapatillas Glide-Step, símbolo de un estilo moderno y versátil.

    La dupla demostró que verse bien y sentirse bien pueden ir de la mano. Con looks frescos y funcionales, reflejaron cómo la moda puede adaptarse al ritmo activo y multifacético de hoy.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Miss Perú 2025 se despide de Lima con elegante enterizo azul de terciopelo rumbo al Miss Universo

    Por primera vez, María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro coincidieron en un mismo set, protagonizando una sesión de fotos que dejó ver no solo su estilo, sino también una conexión natural frente a las cámaras. Risas, miradas cómplices y buena energía marcaron un encuentro donde la moda y la comodidad fueron los verdaderos protagonistas.

    Ambos participaron como embajadores de Skechers, compartiendo una jornada en la que la espontaneidad fue clave. Durante la sesión, lucieron un nuevo diseño de zapatillas, un modelo que combina modernidad, ligereza y una pisada más suave, ideal para su ritmo de vida activo y multifacético.

    “Hoy la comodidad se ha vuelto una prioridad. Me encanta sentirme bien sin dejar de verme bien”, comentó María Pía, quien entre grabaciones, familia y eventos, busca siempre prendas versátiles que se adapten a su día.

    Por su parte, Juan Carlos destacó el equilibrio entre lo funcional y lo elegante: “El estilo también está en sentirse cómodo. Creo que la moda actual va por ese camino: verse bien sin perder naturalidad”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: 10 disfraces con vestido negro que arrasarán este Halloween 2025: elegancia y misterio

    Durante la producción, los artistas mostraron cinco looks que reinterpretan la tendencia athleisure, esa mezcla perfecta entre lo deportivo y lo sofisticado. María Pía apostó por combinaciones femeninas con faldas y vestidos fluidos, mientras que Juan Carlos optó por conjuntos urbanos con blazers, joggers y polos de algodón.

    Entre cambios de ropa y flashes, la conversación fluyó entre risas y anécdotas. Hablaron de su pasión por las zapatillas, del equilibrio entre trabajo y bienestar, y de cómo la moda puede expresar quiénes somos sin decir una palabra.

    El resultado fue una sesión fresca, auténtica y llena de estilo, donde ambos demostraron que la elegancia no está reñida con la comodidad. Como coincidieron al final del día: “Verse bien es importante, pero sentirse bien lo cambia todo.”

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro unen estilo y complicidad en su primera sesión juntos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Alfombra roja de los Premios Grammy 2023: Top 5 de los mejores looks invadidos de glamour

    María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro unen estilo y complicidad en su primera sesión juntos

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;