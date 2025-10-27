María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro unen estilo y complicidad en su primera sesión juntos

Risas, miradas cómplices y buena energía marcaron un encuentro donde la moda y la comodidad fueron los verdaderos protagonistas entre María Pía y Juan Carlos Rey de Castro .

Por primera vez, María Pía Copello y Juan Carlos Rey de Castro coincidieron en un mismo set, protagonizando una sesión de fotos que dejó ver no solo su estilo, sino también una conexión natural frente a las cámaras. Risas, miradas cómplices y buena energía marcaron un encuentro donde la moda y la comodidad fueron los verdaderos protagonistas.

Ambos participaron como embajadores de Skechers, compartiendo una jornada en la que la espontaneidad fue clave. Durante la sesión, lucieron un nuevo diseño de zapatillas, un modelo que combina modernidad, ligereza y una pisada más suave, ideal para su ritmo de vida activo y multifacético.

“Hoy la comodidad se ha vuelto una prioridad. Me encanta sentirme bien sin dejar de verme bien”, comentó María Pía, quien entre grabaciones, familia y eventos, busca siempre prendas versátiles que se adapten a su día.

Por su parte, Juan Carlos destacó el equilibrio entre lo funcional y lo elegante: “El estilo también está en sentirse cómodo. Creo que la moda actual va por ese camino: verse bien sin perder naturalidad”.

Durante la producción, los artistas mostraron cinco looks que reinterpretan la tendencia athleisure, esa mezcla perfecta entre lo deportivo y lo sofisticado. María Pía apostó por combinaciones femeninas con faldas y vestidos fluidos, mientras que Juan Carlos optó por conjuntos urbanos con blazers, joggers y polos de algodón.

Entre cambios de ropa y flashes, la conversación fluyó entre risas y anécdotas. Hablaron de su pasión por las zapatillas, del equilibrio entre trabajo y bienestar, y de cómo la moda puede expresar quiénes somos sin decir una palabra.