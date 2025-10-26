Miss Perú 2025 se despide de Lima con elegante enterizo azul de terciopelo rumbo al Miss UniversoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, se despidió de Lima con toda la elegancia que la caracteriza antes de partir rumbo a Miss Universo 2025. En medio de aplausos y banderas flameando, la modelo deslumbró con un sofisticado enterizo de terciopelo azul que hizo un “matching” perfecto con el color de sus ojos, mostrando que su estilo también apunta a la corona internacional.
Karla Bacigalupo brilla en terciopelo azul rumbo a Miss Universo
El viernes 21 de noviembre dará inicio el certamen de belleza más importante del mundo, donde cada representante buscará alzar la corona y hacer brillar el nombre de su país. En medio de esta competencia, Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, se despidió de Lima este 25 de octubre, acompañada de seguidores que la aplaudieron en el aeropuerto.
La reina no solo destaca por su belleza, sino también por su estilo, que siempre acapara las miradas. Para esta ocasión, Karla apostó por un elegante enterizo de terciopelo azul brillante, con pantalones acampanados y mangas largas. El detalle sofisticado se centró en el pecho, con un corte en V y cuello halter, acompañado de su banda plateada, creando un look sencillo pero impactante que refleja glamour y elegancia al más alto nivel.
El terciopelo se impone como la gran tendencia otoño/invierno 2025
El terciopelo se corona como la gran tendencia de otoño/invierno 2025-2026 y promete ser el protagonista absoluto de los guardarropas. Desde enterizos y vestidos hasta chaquetas y pantalones, esta tela aporta un toque de lujo y sofisticación que eleva cualquier look. Los diseñadores apuestan por colores profundos como azul noche, burdeos, verde esmeralda y tonos tierra, ideales para combinar con accesorios metálicos o detalles minimalistas.
Su textura suave y brillante no solo genera un efecto visual impactante, sino que también transmite elegancia y calidez, perfecta para la temporada fría. Este “momento terciopelo” es la oportunidad para que todas se sumen a la tendencia y actualicen su estilo con piezas que combinan glamour y comodidad en un solo look.