Natalia Salas conmueve al anunciar que el cáncer regresó y compartió cómo se encuentra su salud: "Metástasis. ¿Suena fuerte, no?"

Adiós bandolera: la cartera más icónica de los 2000 vuelve con fuerza este verano 2026

Con un aire nostálgico y sofisticado, esta cartera regresa renovada para sumar estilo, color y funcionalidad a todos tus looks del verano 2026.

    Adiós bandolera: la cartera más icónica de los 2000 vuelve con fuerza este verano 2026
    Adiós bandolera: la cartera más icónica de los 2000 vuelve con fuerza este verano 2026

    La bandolera sigue siendo un clásico para salir de fiesta o el día a día, pero para el verano 2026 la favorita será la cartera cargo. Con cierres visibles, materiales resistentes y un diseño pensado para la rutina diaria, combina estilo y practicidad. Sus múltiples bolsillos permiten llevar todo lo necesario sin perder comodidad, mientras que su estética moderna le da un toque de poder a cualquier look. Un must para la temporada.

    La cartera cargo: estilo y funcionalidad que arrasa en 2026 

    Para el verano 2026, la cartera cargo se perfila como la gran protagonista del street style y la vida cotidiana. Este diseño combina funcionalidad y estilo, con cierres visibles, múltiples bolsillos y materiales resistentes que la hacen ideal para llevar todo lo necesario sin sacrificar comodidad. Su estética robusta y moderna aporta un toque de actitud a cualquier look, desde outfits casuales hasta combinaciones más sofisticadas. Olvidate de la bandolera: la cartera cargo se convierte en el accesorio imprescindible que une practicidad y tendencia en una sola pieza.

    Cartera cargo: práctica, estilosa y la estrella del verano 2026 

    • Funcionalidad: Sus múltiples bolsillos y cierres visibles permiten organizar todo lo necesario, combinando comodidad y practicidad.
    • Versatilidad: Ideal tanto para el día a día como para salidas casuales, adaptándose a distintos estilos y ocasiones.
    • Estilo renovado: Su diseño robusto y moderno aporta actitud y presencia a cualquier look, reemplazando a la clásica bandolera.
    • Materiales resistentes: Fabricadas con tejidos duraderos, son perfectas para quienes buscan un accesorio que resista el uso constante.
    • Inspiración retro: Recupera elementos de la moda urbana de los 2000, fusionando nostalgia con tendencias actuales.
    • Accesorio statement: Más que una cartera, se convierte en un detalle que potencia cualquier outfit, combinando estética y practicidad de manera única.
    Adiós bandolera: la cartera más icónica de los 2000 vuelve con fuerza este verano 2026
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

