Si tienes 40 y 50, estos tonos de labiales te harán lucir más joven y radiante, según Carolina Herrera

Estos tonos de labiales te harán lucir más joven, moderna y hermosa, convirtiéndose en tu aliado de belleza imprescindible en 2025.

    Carolina Herrera no solo es una de las diseñadoras más icónicas y exitosas del mundo, sino también un referente de elegancia y estilo. Sus reglas de moda se han convertido en guía para mujeres que quieren lucir con clase a cualquier edad. Este 2025, la experta ha definido los tonos de labiales que las mujeres de 40 y 50 deben elegir para renovar su look, verse sofisticadas y, al mismo tiempo, rejuvenecidas. Aquí te contamos cuáles son sus favoritos y cómo incorporarlos.

    Si tienes 40 y 50, estos labiales renovarán tu look según Herrera

    Rojo pasión

    El labial rojo pasión es un básico que Carolina Herrera recomienda para mujeres de 40 y 50 este 2025. Es un color elegante y atrevido que rejuvenece, aporta sofisticación y resalta la belleza. Perfecto para cualquier momento del día o de la noche, sin perder clase.

    Labial morado

    El labial morado es arriesgado, pero ideal para mujeres de 40 y 50 que quieran un look juvenil y renovado. Este tono aporta vida, sofisticación y originalidad al maquillaje. Es uno de los preferidos en 2025 y te anima a salir de tu zona de confort con estilo.

    Labial rosa pastel

    El rosa pastel es delicado, romántico y favorece el rejuvenecimiento, aportando elegancia y clase. Carolina Herrera lo recomienda especialmente para 2025. Combínalo con maquillaje sencillo y sutil para obtener un resultado armonioso y natural que realce tus labios sin exagerar, perfecto para un look femenino y fresco.

    Labial nude de base rosada

    Los labiales nude son elegantes, pero a los 40 y 50 elige los de base rosada, que dan vida y color al rostro. El nude clásico puede apagarte, mientras que la versión rosada rejuvenece y aporta estilo. Es la opción ideal para un look chic y moderno.

    Labial coral

    El labial coral es fresco y perfecto para mujeres de 40 y 50 este 2025, favoreciendo tanto a pieles morenas como claras. Mezcla tonos naranjas y rosas, haciendo que tu look luzca vibrante y único, ideal para trabajo, salidas, citas o cualquier ocasión especial con estilo.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

