Estos tonos de labiales te harán lucir más joven, moderna y hermosa, convirtiéndose en tu aliado de belleza imprescindible en 2025.

Carolina Herrera no solo es una de las diseñadoras más icónicas y exitosas del mundo, sino también un referente de elegancia y estilo. Sus reglas de moda se han convertido en guía para mujeres que quieren lucir con clase a cualquier edad. Este 2025, la experta ha definido los tonos de labiales que las mujeres de 40 y 50 deben elegir para renovar su look, verse sofisticadas y, al mismo tiempo, rejuvenecidas. Aquí te contamos cuáles son sus favoritos y cómo incorporarlos.

Si tienes 40 y 50, estos labiales renovarán tu look según Herrera

Rojo pasión

El labial rojo pasión es un básico que Carolina Herrera recomienda para mujeres de 40 y 50 este 2025. Es un color elegante y atrevido que rejuvenece, aporta sofisticación y resalta la belleza. Perfecto para cualquier momento del día o de la noche, sin perder clase.

Labial morado

El labial morado es arriesgado, pero ideal para mujeres de 40 y 50 que quieran un look juvenil y renovado. Este tono aporta vida, sofisticación y originalidad al maquillaje. Es uno de los preferidos en 2025 y te anima a salir de tu zona de confort con estilo.

Labial rosa pastel

El rosa pastel es delicado, romántico y favorece el rejuvenecimiento, aportando elegancia y clase. Carolina Herrera lo recomienda especialmente para 2025. Combínalo con maquillaje sencillo y sutil para obtener un resultado armonioso y natural que realce tus labios sin exagerar, perfecto para un look femenino y fresco.

Labial nude de base rosada

Los labiales nude son elegantes, pero a los 40 y 50 elige los de base rosada, que dan vida y color al rostro. El nude clásico puede apagarte, mientras que la versión rosada rejuvenece y aporta estilo. Es la opción ideal para un look chic y moderno.

Labial coral