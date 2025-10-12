Glamour en Cáceres: los looks de la élite en la boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo que marcaron tendencia

La boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en Cáceres reunió a la élite en un desfile de glamour, elegancia y alta moda en tendencia.

Este sábado, Cáceres se vistió de gala para celebrar un enlace que combinó historia, elegancia y raíces nobiliarias. Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo —duquesa de Huéscar—, contrajo matrimonio con la actriz peruana Micaela Belmont, conocida por su papel en Los Vilchez, en la majestuosa iglesia de Santiago, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad extremeña.

Mientras el vestido de la novia, con bordados artesanales en homenaje a su país, acaparó todas las miradas, los invitados de lujo —entre ellos la duquesa Sofía Palazuelo y Patricia Llosa Urquidi— deslumbraron con sus looks más elegantes y en tendencia.

Los mejores looks vistos en la boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo

Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar

Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar, hermana del novio, deslumbró con un look sobrio y elegante en la boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo. Eligió un vestido midi efecto wrap dress en tono camel de Jantaminiau, con un delicado lazo satinado azul marino que marca suavemente la cintura y aporta un contraste sofisticado. La pieza combina ligereza, amplitud y elegancia, perfecta para un otoño cálido, reflejando equilibrio entre comodidad y estilo refinado.

Completó su estilismo con sandalias de tiras al tobillo y un bolso de mano metalizado en tonos marrones y dorados, sumando luz sin romper la armonía cromática. El tocado XXL estilo pamela de Conchitta, en tejido natural con apariencia de rafia y colocado ligeramente de lado, se convirtió en el protagonista. Su recogido bajo y maquillaje natural cerraron un look impecable que fusiona tonos tierra y matices dorados con el entorno de Cáceres, ideal para el entretiempo.

Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora de moda española

Ágatha Ruiz de la Prada, icónica diseñadora española, destacó en la boda de Micaela Belmont y Fernando Palazuelo con su característico estilo vibrante y colorido. Apostó por un vestido mini de flecos que aportaba textura y movimiento; además, contaba con mangas 3/4 que le daban un toque más elegante y sofisticado.

Combinó el look con tacones estampados a rayas blanco y negro, creando un contraste moderno y divertido. El toque más llamativo fue su sombrero estilo vaquero con un logo de labios fucsia al medio, llevando la moda a otro nivel. Este estilismo refleja perfectamente su filosofía: arriesgado, creativo y lleno de energía.

Patricia Llosa Urquidi, viuda de Mario Vargas Llosa