Los mejores polvos matificantes que controlan el exceso de brillo y prolongan la duración del makeup

Descubre el producto de maquillaje ideal: polvos mate que eliminan brillos, absorben grasa y prolongan la duración de tu look.

Seguro que te ha pasado: te maquillas pensando que lograrás un acabado perfecto y duradero… pero unas horas después, tu rostro comienza a brillar y se siente pesado. Los brillos aparecen por el sebo natural de la piel, potenciado por el maquillaje, pero se pueden retrasar y controlar.

La clave está en elegir un buen producto de maquillaje: los polvos matificantes. Existen polvos translúcidos, sueltos o compactos, con distintas texturas y coberturas, todos diseñados para matificar, difuminar imperfecciones y prolongar la duración del maquillaje, según la experiencia y reviews de usuarios.

Los mejores polvos matificantes que evitan los brillos

Nyx Professional Makeup Polvos matificantes 'Can't Stop Won't Stop'

Los polvos mate de Nyx Professional Makeup proporcionan una cobertura transparente con un acabado suave, hidratado y mate durante todo el día, sin sensación pegajosa. Se pueden aplicar sobre o debajo del maquillaje usando brocha o esponja. Su fórmula vegana contiene polvo de arroz, que absorbe la grasa y controla los brillos de manera prolongada.

Kiko Milano Polvos compactos 'Matte Fusion'

Estos polvos compactos de Kiko Milano ofrecen un acabado mate natural y están enriquecidos con vitamina E y aceite de argán. Su textura cremosa se adhiere perfectamente a la piel sin marcarla, matificando al instante. Además, incluyen espejo y esponjita para retoques rápidos.

Nars Polvos compactos 'Soft Mate Advanced'

Los polvos perfeccionadores de Nars difuminan imperfecciones durante 24 horas sin resecar ni apelmazar la piel. Su fórmula con niacinamida suaviza el cutis, controla los brillos al instante y minimiza poros y textura, logrando un acabado impecable.

Essence Polvos compactos 'All About Matt!'

Una opción económica excelente: estos polvos compactos matificantes de Essence, con un ligero tono blanco que se difumina fácilmente, iluminan y matifican el rostro, sellando el maquillaje y prolongando su duración.

Catrice Polvos matificantes 'All Matt Plus Shine Control'

Los polvos microfinos de Catrice eliminan los brillos, dejando la piel mate y extremadamente suave. Su fórmula libre de aceite cuenta con pigmentos que reflejan la luz para un acabado fresco y uniforme.

Fenty Beauty Polvos matificantes 'Invisimatte 2.0'