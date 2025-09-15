Premios Emmy 2025: los looks más deslumbrantes de la alfombra roja, desde Jenna Ortega hasta Selena Gomez

Wapa.pe
Entre brillos, transparencias y glamour, cinco estrellas brillaron en la alfombra roja de los Emmy 2025 con looks que deslumbraron a todos.

    Premios Emmy 2025: los mejores looks de la alfombra roja | Composición Wapa
    La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 volvió a convertirse en un auténtico desfile de estilo y sofisticación. Aunque la ceremonia de premiación fue el eje central de la noche, la moda se robó gran parte de la atención con propuestas arriesgadas y llenas de personalidad. Desde brillos, transparencias y pedrerías hasta guiños al ‘cowboycore’ y la estética boho, los looks demostraron que el glam sigue siendo protagonista. Entre las estrellas presentes, cinco invitadas lograron destacar con estilismos que marcaron tendencia.

    LEER MÁS: Paris Jackson y Ester Expósito se reencuentran y brillan con looks explosivos en desfile de Desigual

    Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025

    Jenna Ortega

    Deslumbrante en Givenchy por Sarah Burton, la actriz de Miércoles reafirma su lealtad al personaje con una estética gótica que combina el Método Stanislavski con las tendencias actuales. Cejas decoloradas, piel porcelana, labios oscuros, un ahumado en azul acero, colorete ciruela y un recogido efecto wet con mechones sueltos acentúan su rostro.

    Selena Gomez

    Con estilismos ya icónicos, y siendo la mejor embajadora de su firma Rare Beauty, la protagonista de Solo asesinatos en el edificio conquista con un maquillaje monocromático en tonos coral: labial mate aterciopelado, rubor difuminado hacia las sienes para estilizar y un ahumado en marrón y ocre. Sus cejas impecables y la máscara en la esquina externa alargan la mirada. El peinado sleek back en coleta complementa a la perfección el cuello alto de su Louis Vuitton.

    Lisa de Blackpink

    En su debut en los Emmy 2025, Lisa de Blackpink sorprendió con un look digno de archivo como uno de los mejores de su carrera. Inspirada en la energía vibrante mostrada en la promoción de la serie donde interpreta a Mook, optó por un vestido rosa de gasa con escote bardot y falda asimétrica, creación de Lever Couture, la firma angelina de Lessja Verlingieri.

    TAMBIÉN LEER: Adiós a Giorgio Armani: muere el legendario diseñador italiano a los 91 años

    Sydney Sweeney

    Impactante en Oscar de la Renta, la actriz de Euphoria deslumbró en rojo con una melena moldeada mediante brushing que aporta brillo extremo y volumen perfecto. El maquillaje natural resultó infalible, acompañado del truco del delineado blanco en la línea de agua, que disimula el cansancio y aporta frescura a la mirada.

    Catherine Zeta-Jones

    La Morticia Addams de Miércoles lució espléndida con un ahumado en gris plomo rodeando los ojos, realzado por un delineado negro que los convierte en el centro absoluto de atención. Sus labios, sobredelineados en marrón neutro y realzados con un nude en el centro, sumaron volumen y dramatismo al look, potenciando aún más sus rasgos.

    Erin Doherty

    Mona Kosar Abdi 

