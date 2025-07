Lo que más llamó la atención en redes no fue solo la visita sorpresa, sino la manera en que Susana miraba a Paco Bazán: con una mezcla de ternura y complicidad que no pasó desapercibida. Comentarios como “Yo viendo cómo Susana mira a Paquito” o “Susana mirando con amor a su Paco” dejaron en claro que los usuarios no solo notaron la química entre ambos, sino que la celebraron.

Pero eso no fue todo: lo que también generó revuelo fue el inesperado “match” de estilo. A pesar de no haberlo planeado, ambos coincidieron con un elegante look estilo old money, caracterizado por colores sobrios y prendas clásicas. Susana lució un saco oversized, pantalón sastre y crop top de rayas en tonos beige y blanco; mientras que Paco optó por su sello personal: un suéter beige combinado con pantalón color toffee.