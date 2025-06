La influencer peruana arribó el 11 de junio a Lima para conectar rápidamente con un vuelo rumbo a Cusco, donde se desarrollará la etapa selectiva del certamen. Además de su presencia, Fuster llamó la atención por su impecable estilo: apostó por la elegancia atemporal del total black, un look que reafirma su estatus como referente de moda. Conozcamos los detalles.

Luciana Fuster llegó a Cusco para conducir la gala preliminar del Miss Perú 2025 y, fiel a su estilo, impactó con un look total black que no pasó desapercibido. La Miss Grand International 2023 apostó por un conjunto elegante y audaz: un body negro ceñido al cuerpo, pantalón al tono y botas altas que estilizaron aún más su figura.

El toque protagonista fue un abrigo tipo saco largo de cuero negro con interior de forro de piel, que aportó dramatismo y sofisticación al estilismo. Completó el look con una correa delgada, aretes discretos y un beauty look sobrio pero impecable. A su llegada, compartió algunos momentos del viaje en Instagram, aunque decidió no mostrar a su pareja, el productor Juan Morelli, quien la acompañó con perfil bajo.