Pamela López celebró su cumpleaños número 38 con una fiesta llena de brillo, música y momentos que no pasaron desapercibidos. En un video compartido por el portal Instarándula, se la vio rodeada de amigos, disfrutando de su día especial con gran entusiasmo.

Lo que más sorprendió fue la aparición de Evelyn Vela, muy cercana a la cumpleañera durante la velada. Su presencia generó comentarios por su pasado vínculo con Melissa Klug, hoy distante. Pero más allá del revuelo mediático, todas las miradas se las robó el look de Pamela: un vestido audaz, llamativo y fuera de lo común que dejó claro que el estilo arriesgado también se celebra.

Evelyn Vela fue una de las invitadas más llamativas en el cumpleaños número 38 de Pamela López, celebrado en la discoteca ‘La Cueva de Kittypam’. La figura mediática hizo gala de su estilo audaz y glamuroso con un vestido morado que captó todas las miradas. Apostando por una silueta impactante, Vela lució un diseño cut out de alto impacto, con aberturas estratégicas en el pecho y hombros que revelaban sutilmente su piel.

El vestido, además, incorporaba detalles en malla tipo rasgado que añadían una dosis de sensualidad y originalidad al look. Con esta elección fashionista, Evelyn reafirmó su dominio sobre las tendencias más atrevidas, convirtiéndose en una de las más fotografiadas de la noche. Pamela López no dudó en elogiar a su nueva amiga, celebrando no solo su presencia, sino también su acertado y arrasador sentido del estilo.