Jennifer Lopez continúa consolidándose como un verdadero ícono de estilo, no solo por imponer las tendencias de uñas más elegantes, sino también por marcar pauta en coloración capilar. Recientemente sorprendió al mostrar un radical cambio de look: un rubio platinado que lucirá en su nuevo proyecto cinematográfico.

Tras su mediática separación de Ben Affleck, con quien se casó en julio de 2022, la artista ha evitado caer en polémicas, enfocándose por completo en su carrera. En 2024 estrenó el musical This Is Me... Now: A Love Story en Prime Video y el thriller de ciencia ficción Atlas en Netflix. Ahora, la “Diva del Bronx” se prepara para su próximo reto en la película Kiss of the Spider Woman, que llegará a los cines en octubre de 2025, junto a Diego Luna.