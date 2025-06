En 2023, Sheynnis Palacios no solo se coronó como Miss Universo, también conquistó al público con su historia personal, demostrando que, pese a las burlas y señalamientos, su determinación y amor por sus raíces fueron más fuertes.

Esta vez, la modelo recurrió a sus redes sociales para mostrar el nuevo look que eligió para celebrar su cumpleaños, revelando una imagen distinta a la que lució durante el certamen, cuando llevaba un corte bob poco convencional entre las concursantes del Miss Universo.

Con un maquillaje en tonos nude que evocan el estilo de los años noventa —labios delineados en tonos suaves y una mirada brillante con sombras claras e iluminador—, Sheynnis volvió a conquistar a sus más de dos millones de seguidores, quienes no dejaron de elogiar su nuevo estilo.

Las reacciones no se hicieron esperar, y además de los halagos por su nuevo look, muchos usuarios en redes sociales notaron un parecido entre Sheynnis Palacios y la legendaria Selena Quintanilla.

Comentarios como “¿Selena Quintanilla, regresaste?”, “Como la floooor”, “Shey con flequillo me recuerda tanto a Selena Quintanilla”, “La Selena nicaragüense”, “Me encanta verte renovarte y seguir siendo tú”, “Cualquier look te queda increíble” y “Muy Selena vibes, te ves icónica”, llenaron la publicación de la ex Miss Universo.