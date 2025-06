La moda es una manera de expresarse y, al elegirla con acierto, puede convertirse en una declaración personal tan fuerte como cualquier mensaje verbal. Esta semana se confirmó la ruptura entre Dakota Johnson (37) y Chris Martin (48), tras ocho años de relación en la que, aunque comprometidos, nunca llegaron a casarse. Ninguno ha comentado públicamente al respecto, pero no ha sido necesario: la actriz ha transmitido un mensaje contundente en su última aparición sin pronunciar palabra.

Esta vez, en lugar de su habitual estilo discreto, Dakota Johnson sorprendió con un look mucho más audaz. Las transparencias fueron el centro de atención en un outfit que algunos han llamado su propio 'vestido de la venganza'. Este término fue popularizado hace 30 años por la prensa británica cuando Lady Di sacudió Londres tras la infidelidad del príncipe Carlos, al aparecer con un vestido negro de escote Bardot diseñado por Christina Stambolian. Fue visto como un acto de empoderamiento, con Diana de Gales posando espectacular sin importarle las normas sociales.

Para complementar el look, la actriz llevó un body interior, zapatos destalonados negros satinados de Saint Laurent y un bolso de Gucci, una de sus marcas favoritas. Dakota, embajadora de Gucci, fue imagen del modelo Jackie Bag, que precisamente es el que mostró en esta ocasión.

Esta aparición pública es la primera desde que se hizo pública la noticia de su separación. Según una fuente cercana citada por el Daily Mail, "la relación terminó hace tiempo, solo que no habían decidido cómo anunciarlo oficialmente". La fuente añadió que "las rupturas no ocurren de inmediato; ellos se separaban y reconciliaban varias veces. A veces funcionaba cuando estaban distanciados por trabajo, pero luego volvían a estar juntos y las pequeñas diferencias se acumularon hasta darse cuenta de que ya no eran compatibles".